Requien por una navidad segura

Quizás el hecho de que familiar, profesional y afectivamente he estado muy de cerca de la policía y los policías, además de ser un estudioso del tema y en su momento asesorar la toma de decisión y el mando de manera ad honorem, sin representar la carga económica que representa a nuestra sociedad el grupo de “expertos” en seguridad, creadores de datos y estadísticas convirtiéndose en los reyes de la teoría y venta del sueño `poniéndonos en materia de seguridad publica como vecino de Alicia, viviendo en el país de la maravilla; expertos estos que se han constituido en un batallón mediático de opinologos creadores de tesis y planteamientos surrealistas, cuyas sugerencias ellos mismos, no podrían ejecutarlas, parecidos al arquitecto que diseña una casa con una piscina que se desliza desde el techo termina en un jardín , pero sería incapaz de construirla, quiero en esta oportunidad hacer un ruego por la seguridad societal navideña.

En las últimas semanas, fruto a lo que podría ser un desborde de hechos delincuenciales o una percepción de inseguridad, República Dominicana, ha entrado en un estado de prácticamente de Conmoción, el cual es según el artículo 264 de la constitución se produce cuando los hechos diarios, producen una “perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana.

Entendemos la génesis de la criminalidad: faltas de oportunidades, crisis económica postpandemia, desigualdad y un largo etcétera de males que trae consigo el modo de producción en el que vivimos, pero que nos ofrece desarrollo y democracia-, pero si nos detenemos a esperar resolver esos males medulares, siempre tendremos una excusa para justificar la delincuencia.

El pasar por las aulas, estudiar y hablar del tema de Seguridad, no me hace ser “experto”, ni mucho menos ingresar a su exclusivo club, como otros que aun no comulgando con las instituciones de seguridad y defensa; y farisear la reforma policial, son hoy tomadores de decisión, asesores, opinologos de redes sociales y dirigen áreas muy sensitivas, pero en esta oportunidad vuelvo a hablarle a la luna y permitirme plantear lo que entiendo sobre el asunto, para que tengamos una navidad tranquila.

Como parte de dos de los centro de debate, análisis y comunidad de egresados de la educación de Seguridad y Defensa llamado Observatorio seguridad y Defensa RD y Seguridad Ciudadana siglo 21, observó a diario un conjunto de ocurrencias delictivas mayoritariamente robos en su diferentes modalidades, incluso muchos que no acostumbrado a ver o desaparecidos como el robo en casa habitada y en torres de sectores exclusivos, homicidios entre otras manifestaciones violentas; el problema es que para la adopción de políticas públicas de seguridad y así mitigar o combatir la delincuencia, se debe hacer un cálculo del índice de criminalidad en todas sus expresiones y por lo que ha confesado un distinguido maestro que tiene esta responsabilidad, no están registrando ni analizando el raterismo ni los robos y demás indicadores que el Manual operativo del Observatorio de seguridad Ciudadana, -en su página 16 - indica por mandato de estándares internacionales, y no solo los casos de homicidios y robos de vehículos.

Quiero permitirme dirigir mi artículo de hoy al centro principal de la toma de decisión del país, que está en el mismo cerrito de la calle doctor delgado, para rogar por la seguridad pública, ya que se acerca las festividades navideñas, al parecer allí no escuchan a los que tienen que escuchar.

Para que los dominicanos podamos tener una navidad segura, la cual no se obtendrá anunciando y enviando 20 mil policías a las calles, ni ampliando el fallido plan “País seguro”, ni muchos menos asumiendo modelos de seguridad publica aplicados en otros lados, sino con la adopción de medidas concretas que solo el señor Presidente de la República, puede disponer, a saber: Emitiendo sendos decretos que disponga: La reconformación del remedo de Consejo de seguridad y defensa; 2-Designar un consejero o asesor de Seguridad Nacional (ver https://elnuevodiario.com.do/la-necesaria-reconformacion-del-consejo-de-seguridad-y-defensa-nacional/ y https://elnuevodiario.com.do/mas-reflexiones-sobre-consejo-de-seguridad-y-defensa-su-reconfiguracion-y-asesor-de-seguridad-del-poder-ejecutivo/ ), 3-Rotacion de los mandos a toda escala, 4-Crear un comité técnico asesor para la discusión y la observación del tema Seguridad Publica, 5-Superar el colonialismo ideológico-operacional y adoptar medidas acorde a nuestra realidad y aplicable en nuestra sociedad, ya que porque un modelo funcione en España, El Salvador, Chile, Guatemala o Brasil, no significa que va funcionar en igual magnitud e impacto acá y 6-declarar el combate al narcomenudeo, la respuesta al mundo de las drogas no solo debe quedarse en lo macro, los “puntitos” de drogas aunque no sean interés de las grandes agencias, son los que ponen a delinquir.

Pero todo esto es necesario hacerlo antes de que el salario 13 circule en la calle y como de costumbre seguiré diciendo como Montesinos “una voz clama en el desierto” no me harán caso, pero cumplí con proponerlo