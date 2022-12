Dilema de un articulista

Emerson Soriano

Se sentó frente a la PC para preparar su próximo artículo. Pero su cabeza estaba hueca o, más bien, estaba llena, pero de muchas cosas a la vez; muchos temas pululaban en su pensamiento: políticos, sociales, psicológicos, antropológicos, filosóficos, etc. Y, sin embargo, ninguno le hacía ilusión. No por él, que amaba el conocimiento con perspectiva holística, sino por los destinatarios de su trabajo. La misión de quien escribe es conectar con las expectativas del mayor número de sus lectores y, hoy día, ya no es tan fácil identificar qué interesa a quienes leen. Amén de que tampoco es seguro que a muchos les interese leer.

Cada día -pensó-, este oficio se hace más difícil. Porque las circunstancias te presionan y colocan ante un terrible dilema: o escribes banalidades y dejas diluir tus potencialidades en la degradante preferencia de las alienadas mayorías, embriagadas de dembow y reguetón o, haciendo inercia al descalabro, perseveras, así sea conformándote con un número cada vez más reducido de lectores; con ese segmento inquieto intelectualmente, al que apasiona el buen relato, que disfruta sintonizar con quien escribe, ser interrogado por el texto o encontrarse reflejado en él; en fin, vivir la sublime experiencia de leer y, recíprocamente, ser leído por el texto.

¿En cuál de las dos opciones podría acomodar su vocación? Y, su vocación, ¿podía ser ajena a lo “políticamente correcto”? ¿Puede o debe, quien escribe, dispensarse el lujo de la indiferencia política, y más aún, el de la discriminación de los incultos por imposición? ¿Qué tipo de compromiso es el compromiso de quien escribe? ¿Es un compromiso egoísta con su propio deleite y satisfacción o debe proyectarse a su entorno, defendiendo el derecho ajeno al conocimiento y procurando su cristalización? A esa hora, ya no sabía -ante el cúmulo de interrogantes que lo torturaban- si quería o podía hacer su artículo.

Lo decidió. Haría un artículo que invitara a los cultos a denunciar la exclusión en todas sus manifestaciones, en tanto causa eficiente de la ignorancia que impide el desprecio por lo grotesco y la preferencia por lo bello y edificante; y más aún, a asumir un papel activo en la conjuración de esa ignorancia; a no quejarse por lo que el gobierno no hace ni tampoco del sistema, sino a construir el sistema a partir del ejercicio de un magisterio a favor de al menos uno solo de los carentes de educación. Ojalá lo publiquen.