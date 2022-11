Un día sin alcohol

Aliany Concepción

+34 679 51 81 44

El 15 de noviembre se establece como el Día Mundial sin Alcohol, ya que cada año mueren tres millones de personas por el consumo de alcohol, según la Organización Mundial de la Salud.

La finalidad es "Concienciar en la necesidad de adoptar medidas encaminadas a reducir el uso nocivo del alcohol y la carga sanitaria y social que provoca su ingesta".

Es importante recordar que el alcohol es una droga psico depresora socialmente aceptada, pero no deja de tener efectos negativos a nivel fisiológico y socialmente, tanto para el paciente como para todo su entorno.

El consumo de alcohol de cualquier tipo y cantidad, ya sea vinos, licores, cervezas, etcétera, están asociado a múltiples enfermedades, entre ellas. el cáncer, específicamente seis tipos: De boca, garganta, laringe, esófago, colon, recto, hígado y mamá.

A mayor consumo más riesgo de cáncer, ya que al consumir alcohol nuestro cuerpo metaboliza la sustancia por varias vías que ayudan a romper la molécula del alcohol y nos ayuda a eliminarlo, estás enzimas responsables son el alcohol deshidrogenasa (ADH) y aldehído deshidrogenasa (ALDH)

La ADH convierte el alcohol a acetaldehído que es una sustancia cancerígena.

Ninguna cantidad es buena para nuestra salud, ni la famosa copa de vino para el corazón. Lo que está claro es que tenemos tan asociado en nuestras vidas esta sustancia, que por lo general no existen celebraciones sin alcohol.

Es lamentable que vivamos en una sociedad alcoholizada, ya que lo raro es encontrar una persona abstemia, y si la encuentras lo normal es preguntar por qué no consume y luego viene la famosa frase: "No confío en personas que no beban".

Seamos conscientes de nuestro cuerpo, incluyendo hábitos de vida saludables por nuestro bienestar y apostar por una sociedad con un futuro más sano, para que nuestros niños y niñas no sean futuros adictos, enfermos.