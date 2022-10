Adiós, muchachas

Luis Beiro

luis.beiro@listindiario.com

No estoy triste. No suelo estarlo cuando un grupo de pasantes se marcha a mejor vida fuera (o dentro) del Listín y llega otro nuevo con sueños e ilusiones. Por el contrario, me invade un caprichoso galardón, no de esos que imponen dictados ideológicos, ni arcas monetarias, sino los emanados pecho adentro. Esos pasantes se abrirán al mundo. Reconocen su formación en el Decano de la Prensa Dominicana. Con lujos y detalles. Ya bien con una oreja bien jalada o una palmada sobre el hombro. No hay nada mejor que cambier el frío de la redacción por las insurgencias de la calle, donde los humanos viven y deambulan como ramas del tiempo.

En mis contactos con los primeros grupos, al verlos partir, se adueñaba de mi ser un nudo en la garganta, pero con el paso del tiempo, ese sentimiento dejó de ser un contratiempo para transformarse en alegría irreparable.

Gracias a la plataforma del Listín y a las enseñanzas de los profesionales que allí laboran, los egresados son mujeres y hombres de bien. No roban bancos, ni asaltan, ni crean desórdenes públicos. El Listín puede darse el lujo de exhibir una inmaculada hoja de servicios por haber formado a más de docientos jóvenes nacidos para poner en alto el nombre de la República Dominicana. De nada se arrepienten. Son valientes, arriesgados, diciplinados y conocen las entrañas del nuevo mundo que se les viene encima, con ellos al frente. Ya bien en política, deportes, economía, cultura o farándula, señorean. Son emprendedores y saben alzar la voz cuando las circuntancias lo ameritan. Eso crea un sentimiento de fortaleza interior. Además de sus méritos laborales, saben moldear el carácter, a actuar de acuerdo a las circuntancias, a decir cosas como deben y a manejar los nuevos formatos de la comunicación.

Yo aprendí periodismo sin pisar universidad alguna. Tampoco engrosé las aulas de academias de formación profesional. Tuve el honor de contar con el apoyo de un gran maestro en el Departamento de Divulgación y Publicaciones de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Él me enseñó lo poco que sé sobre el arte de no acomodar preguntas, ni a aceptar la primera respuesta que se lo ocurriera a mi entrevistado para salir del paso. No se detuvo hasta convercerme de la importancia de las indagaciones incómodas, inesperadas, ingeniosas e ocurrentes: a poner al interlocutor en el dilema de enfrentar su propia vida. A auxiliarme de de otras fuentes. A tenderle una trampa.

Después, mi maestro se ocupó de prepararme en la redacción de aquellas entrevistas inusuales. Cada una debía ser distinta, con su propia forma y estilo. Muchas las convertí en reportajes, otras en crónicas, y también en monólogos, reflexiones y autos de fe. Les aportaba un toquecito de ficción en busca de belleza literaria.

Los primeros exámenes a los que sometí a los aspirantes de pasantía en el Listín simulaban el absurdo. Algunos colegas me señían un aparente disfraz rodeado de locura por esa manía de cambiar la rigidez del tono académico por otro mucho más personal, donde salieran a relucir gustos, reflexiones y preferencias individuales en vez de la indagatoria por una simple noticia. Con este método -ahora de moda en las academia extranjeras- los jóvenes exponían sus lecturas preferidas, filmes inolvidables, música, ajedrez, teatro y artes visuales desde su propio interior y no como un simple formato ocasional. Con sus respuestas no buscaba conocimientos a priori en obsoletos pensums, sino el motivo del gusto (o disgusto) por algo a su alrededor, a veces sin darse cuenta.

Por estos días concluye su pasantía otro grupo de estudiantes que durante un año aprendió no solo a salir a la calle en busca de ángulos diversos, sino a hacerle muecas al reloj. Fueron 11 estudiantes de diversas universidades de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros (UASD, UCSD, Utesa, Intec). Algunos se quedan y otros marchan y no por ser inferiores. La vida sigue, y el mundo está a sus pies. Todavía los medios de comunicación adolecen de estructuras para dar cabida a tanto talento.