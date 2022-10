Los medios tradicionales: pastilla contra las noticias falsas

Cristian D. Cabrera

Hace varias décadas, el impacto de la información servida en los medios tradicionales era casi monopólico, exclusivo por demás, nicho perfecto para que los medios digitales y redes sociales abrieran el espectro e informaran como y cuando les diera la gana y a ser consumidos en igual condiciones.

Pero, así como no hay mal que por bien no venga, no hay bien sin dosis de negatividad, ejemplo de esto es que la “democratización” de la comunicación mandó de vacaciones el criterio al momento de informar (y con razón, no podemos pedir peras al olmo), difundiendo cientos de miles de informaciones falsas que han conducido climas de inestabilidad en ciertos momentos.

En el interés de no morir ahogados en las aguas de los likes, views, y shares, la oportunidad llega a los medios tradicionales siendo “la fuente de los desmentidos”, apelando a los conceptos básicos del periodismo como la verificación desde el origen mismo de la información.

Cada día más políticos, empresarios, organizaciones públicas y privadas se interesarán en garantizar un espacio para el desmentido, apelando a la reputación de medios (o marcas de medios) tradicionales para desmoronar corrientes de opinión publicas basadas en noticias falsas.

Fortalecer las redacciones en esta dirección será una decisión que los ejecutivos de medios tendrán que tomar, menos personal dedicado a la búsqueda de información y más profesionales escrutando y depurando las informaciones que llegan.

Mas temprano que tarde esperemos leer secciones nombradas “pastillas contra la desinformación” o cualquier parecido, y no se sorprenda que al despertar cada día en vez de pensar en cuales son las nuevas de hoy, opte por leer las aclaraciones o desmentidos de las que circularon ayer.

El autor es periodista y consultor en comunicación