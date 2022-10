Abinader se quemó en educación

Alfredo Freites

Como lluvia de mayo han caído las críticas al gobierno por el fracaso del inicio del año escolar.

Son muchas las quejas: reporte de niños recibiendo clases en el suelo, que tienen de acostarse cuando la incómoda posición no es soportable; planteles que no pueden abrir por problemas de electricidad o filtraciones; lentitud en completar las nóminas de docentes faltantes; incluso tropiezos en matricular en colegios los que no tienen cupos.

Los docentes dicen que el presidente Luis Abinader se quemó en la materia Educación porque lleva dos años iniciando con errores y además no ha construido una sola aula. Tanto él como el ministro de Educación están vinculadas al negocio de la enseñanza y sin embargo han fallado en cosas elementales.

No hay alegatos que sellen una excusa por deficiencias. Son dos años de ejercicio con sobrados recursos económicos y solamente la incapacidad explica las carencias.

Igual que en otros ministerios, en Educación resalta la falta de planificación y conocer cuáles son las necesidades de los planteles. También se percibe la inexistencia de supervisión y comunicación desde la dirección hacia los subalternos. Es una generalizada falta de gerencia.

Muchos expertos en materia de Educación afirman que los niños son promovidos sin que aprendan a entender lo que leen, que es necesario reformar la educación para adecuarla a los tiempos, que todo no es dinero, más eso le entra al gobierno por un oído y sale por otro.

Es necesario algún evento donde los expertos se pongan de acuerdo en qué tipo de profesionales necesita el país del futuro y hacer los ajustes. Pero no se le dejen a este gobierno que solo promete y no resuelve.

El presidente Abinader debe acelerar la inversión pública porque tiene poco que exhibir para su repostulación. Hasta ahora no ha cumplido con nada de lo prometido y mientras logra avanzar en las grandes obras debe dedicarse a corregir fallas porque es doloroso ver a los niños recibir clases sentados en el piso.