La fragilidad humana

Aliany Concepción

Frágil, hoy sentí la muerte cerca, muy cerca, realmente como debe ser, algo inevitable y lo más seguro que podemos tener, todo nace y todo muere.

Si me dejara consumir con esa sensación de pura realidad, esa nebulosa mental, ya todo me daría igual, morir, consumir hasta llegar al fin, porque muchas veces las situaciones traumáticas nos hacen ser tan pesimistas que no vemos otra salida, más bien entendemos que es la luz al final del sufrimiento.

Fueron minutos de dudas, de angustias y de dolor, ese dolor que no se puede medir pero que al final te rompe en varios pedazos. Ese mismo dolor me llevó a ver la pura realidad de la vida, de que nada es perfecto, que todo es un tema. Llamarle como quieras, aprendizaje, avance, proceso, el asunto es que es necesario para avanzar y tomar decisiones. Duele, y mucho, pero es parte de la existencia humana. El problema no es el problema en sí, es cómo nos manejamos ante ellos, porque de verdad, si no fuera así, la vida sería incluso muy aburrida.

Es una decisión muy personal, de cambiar nuestra forma de pensar en el día a día. Si somos conscientes de que esto es solo un paso corto (la vida) entiendo que nos enfocaríamos más en la gratitud y la aceptación, que todo es pasajero y que la muerte, cuando llegue, bienvenida sea, porque ni usted ni yo podemos hacer nada. Creer lo contrario incluso nos hace vivir fuera de la realidad, nos hace daño, porque nos educan para eso, con un pensamiento contrario a nuestra naturaleza.

Nada es perfecto, pero debemos hacer un esfuerzo para reconocer que somos seres conscientes y actuar en función a nuestra conciencia, más allá de tomar el camino fácil, la derrota.

Nunca perdemos, más bien aprendemos.

