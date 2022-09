Guerra y violencia

MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

Hoy es el Día Internacional de la Paz. Ha sido vocero de esa paz en el mundo, el Papa Francisco. Se ha reunido últimamente con los líderes mundiales y ha aclamado de nuevo por la paz. La guerra y la violencia no solamente matan cuerpos, sino que matan realidades, matan actitudes de la vida. La guerra y la violencia no son humanas, van en contra de la historia. No solamente no son cristianas, no son de la realidad de la vida y ni de las tareas que tenemos los hombres.

Hay que luchar contra ella, no solamente en los campos de guerra, sino también en los campos de la familia. La guerra y la violencia, la ira, la rabia, todo eso hace daño. Trabajemos por la paz desde el hogar, evitando guerras y violencias.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.