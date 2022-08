Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Recojamos en este día esta frase del Papa Francisco: “nunca hablen mal unos de otros. Si tienes un problema con una hermana o un hermano, anda y díselo en su cara y si no puedes hacerlo, trágatelo”. Esa frase del Papa Francisco nos invita precisamente a cumplir una frase que dice el evangelio en el capítulo 18 de Mateo que los que hablan detrás de los hermanos, no comentan, murmuran, maldicen. Hablar del hermano, es hablar mal.

Por eso el que tiene algo con su hermano, no se lo diga en un tweet, no se lo diga de ninguna otra manera, díselo personalmente, porque esa es la regla que hay que seguir. Si no se hace así, es maldecir. No maldigamos, bendigamos y si algo tenemos en contra del hermano, digámoselo a él personalmente, no por detrás. Eso es murmuración, eso es chisme, eso es maldecir.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.