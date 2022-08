Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Uno de los trabajos que deben hacer los políticos de hoy y del futuro, es recuperar la confianza en ellos. La percepción que se tiene, es que se ha perdido la confianza en los políticos, porque han existido muchos de ellos corruptos, dañados, que no cumplieron su misión de buscar el bien común, de hacer lo que tenían que hacer por el bien de la nación. Se buscaron ellos mismos, sus propios beneficios y ahora el político del futuro se va a encontrar con la realidad de que no se le tiene confianza, porque van a decir: “también este que está ahora, me dice lo mismo que me dijeron los otros y esos otros me traicionaron” Lo grande es, que eso no solo se da en el país, sino también en otros países. Las voces de dentro y de fuera nos invitan a que ante la percepción de pérdida de confianza, el político del futuro trabaje para recuperar la confianza en ellos y que es una vocación de servicio, no de búsqueda del bien personal propio.