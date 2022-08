Abinader contra un Salón de la Fama

Alfredo Freites

El pueblo espera que el presidente Luis Abinader haga cambios en su administración con la ilusión de que así mejorará su desempeño, pero agosto avanza y no se atisba mucho por delante.

Si no hay cambios habrá desencanto porque se habrá congelado las expectativas. La pobreza de la obra de gobierno de Abinader no tiene explicación porque hizo varias promesas en su campaña que no ha cumplido y se creía que abordaría desde hace dos años. El tiempo pasa y ni siquiera las que dejó Danilo a medio palo se han completado.

El discurso político que hizo desde Santiago fue un fiasco por ser la repetición de la rendición de cuentas del 27 de febrero donde prometió hacer obras ya prometidas. Este gobierno quiere hacer malabarismo con las cifras, vendiendo una falsa recuperación económica y de incremento del turismo que siguen por debajo del 2019. Aún está por verse los efectos de la Tasa Cero, pero está comprobado que el aumento de importaciones no sirvió para bajar la canasta básica y las restricciones bancarias tampoco han frenado la inflación.

Abinader tuvo el desliz de comparar ofertas de obras para la UASD con las realizadas por Leonel Fernández y el techo se le cayó encima porque quiso emparejar el buen swing de un novato con el récord de un Salón de la Fama.

Aun es temprano para evaluar la presente gestión, pero dicen que por la víspera de ve el día. Abinader no ve que la reelección la hace un buen gobierno y él pasa todo el tiempo recorriendo el país prometiendo sin realizar. Ya pasaron esos tiempos que se podía hablar sin contestatarios. En el país hay miles de periodistas callejeros artillados con cámaras.

Lo peor de todo es que el desencanto también está en sus propias filas porque los del PRM ven que son muchas las promesas y poco tiempo para realizarlas. Los millones destinados a la propaganda y compra de bocinas no ocultan la ineficiencia.