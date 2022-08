Día Nacional del Médico

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Felicitamos a nuestros galenos dominicanos. Cuántos médicos ejercen su profesión como una vocación al servicio de la vida. Sin embargo cuántos médicos hoy día también se sienten tentados a no hacer de la medicina y del ejercicio del médico un servicio, sino un canal de ganar dinero. Es indiscutible que esta tentación está presente en todos, pero de particular en los médicos. Muchos hacen su profesión para ganar dinero, no como servicio.

Ganar dinero forma parte de la vida, forma parte de la existencia, pero no es el objetivo, no es el tesoro. No es la Perla que hemos de buscar. La perla que tienen los médicos es y será siempre el servicio. Se cae en el error de volver atrás en la medicina; volverá el camino de rehacer la medicina, es un servicio necesario a la salud de los pueblos.

Hasta mañana si Dios usted y yo lo queremos.