Palabras que curan

Pablo Clase Hijo

“Ninguna palabra corrompida sal­ga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edifica­ción, a fin de dar gracia a los oyen­tes”. Efesios 4:29.

“Panal de miel son los dichos suaves; suavi­dad al alma y medicina para los huesos”. Pro­verbios 16:24.

“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hom­bre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del cora­zón habla la boca”. Lucas 6:45.

“Cantad a él (Dios), cantadle salmos; hablad de todas sus maravillas”. 1 crónicas 16:9.

“Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronuncia­rá engaño”. Job 27:4. “Quien (Jesús) cuan­do le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino enco­mendaba la causa al que juzga justamente”. 1 Pedro 2:23. “Porque: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño”. 1 Pedro 3:10. “Los labios del justo apacientan a mu­chos”. Proverbios 10:21. “Hay hombre cuyas palabras son como golpes de espada; más la lengua de los sabios es medicina”. Proverbios 12:18.