Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Aparece la referencia evidente en este título, pues este domingo vamos a celebrar el Día del Padre. Nuestra felicitación a todos los padres dominicanos, y a todos los padres que leen esta columna. ¡Felicitaciones a todos los padres en su día!.

También decir que: “padre solo hay uno”. Esta frase tratemos de repetirla siempre. Hay a quien le ha faltado un padre. Sabe y siente que hay un vacío en su vida y los padres que no cuidan a sus hijos, crean problemas y vacíos. Los padres que cuidan de sus hijos no crean problemas, aportan, dan beneficios a sus hijos, a su descendencia. Padre solo hay uno físico y padre psicológico y espiritual. Cuando no se ha tenido un padre, hay que sanar y curar. Se dice de Dios que es Padre Eterno, Padre Sempiterno. Solo hay un Dios y así pasa con los seres humanos en la tierra.

Hasta mañana, si Dios usted y yo lo queremos.