La reelección de Luis y los PLD

Pablo McKinney

Para enfrentarse a los PLD, el PRM dispone de un argumento central a partir del destape en la percepción ciudadana de la corrupción durante las administraciones del partido morado, especialmente en el tercer gobierno de Leonel y el segundo de Danilo.

El PRM y sus asesores han hecho su trabajo, y la lectura de las portadas impresas o digitales de los diarios así lo evidencia. Políticamente la estrategia no puede ser más correcta. Se trata de mantener vivo el relato de supuesta o verdadera corrupción en los gobiernos de Medina y Fernández, aunque por razones de alianza política, en medio de este viacrucis morado la versión verde Fernández del PLD no haya sido tocada ni con las manos de diosa de una virgen coronada de ojos verdetristemar frente al paraíso de Salinas. Cosas de la dura política y no de la santa poesía.

¿Hasta dónde llegará la alianza del PRM con la Fuerza del Pueblo? Dependerá del posicionamiento de los dos PLD, llegada la hora electoral de los hornos.

Demasiada incertidumbre y muy pocas certezas. Habrá que esperar a que el PLD Medina escoja su candidat@ en octubre; ver la magnitud de una posible crisis en las pre-primarias de ese partido según los resultados, y esperar a ver qué tanto lograrán sus adversarios dañar la unidad de la organización. Solo entonces, y transcurridos seis meses de campaña con su maquinaria electoral apoyando a su candidat@ en las calles, se podrán realizar encuestas de trabajo (no de posicionamiento ni allante) para tener una idea de por dónde irán los tiros electorales.

Si el PLD Medina mantuviera su ventaja sobre el PLD Fernández, el PRM tendría que hablar chino para convencer a los seguidores de Fernández de que es más conveniente volver a apoyarles en el 2024, como ya ocurrió en 2020, que apoyar a sus antiguos compañeros.

Si en cambio fuera el PLD Fernández quien ocupara la segunda posición en la primera vuelta, el PRM estaría frente a un problema mayor. Pues a pesar de las descalificaciones ¡y tanta “maidelplay” !, sería difícil para el PRM convencer a los peledeístas en versión morada de apoyarles en una segunda vuelta que hoy, visto el escenario global y local, luce inevitable.

En fin, que la reelección de Luis va a depender de muchos factores, el económico, por supuesto, pero también del desempeño electoral de los dos PLD.