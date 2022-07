Rolando Reyes

rolandoreyesyasociados@gmail.com

Primer Tiro

El mismo día de la publicación de la última entrega de esta columna (en la que se planteaba la hipótesis de que los aumentos de la Tasa de Política Monetaria, TPM, no estarían desmontando las expectativas inflacionarias con la intensidad y magnitud esperada), se anunció otro fuerte aumento de la citada TPM. Tomando en cuenta la persistencia del choque negativo externo, la permanencia de la inflación, la apreciación cambiaria y otras variables del panorama macroeconómico, muchos economistas y analistas se preguntaron si era el momento del aumento, y si su magnitud fue la correcta. El fenómeno de la apreciación cambiaria no solo no ha desaparecido, sino que continua en el cursante mes de julio, al igual que sigue aumentando el rendimiento de los títulos de la deuda pública denominados en pesos, lo cual podría ser coherente y consistente con dicha apreciación, pues los inversionistas poseedores de dichos títulos también miden su rentabilidad en dólares (la cual se reduce con la reducción del tipo de cambio) y la ajustan según sus expectativas de riesgo, inflación y devaluación.

Segundo Tiro

La aparición simultanea de la apreciación cambiaria y del aumento del rendimiento de los títulos de deuda pública son fenómenos que podrían ser explicados por la permanencia de expectativas inflacionarias. Si los inversionistas que calculan su rentabilidad en dólares estuviesen esperando una apreciación cambiaria permanente, entonces la demanda de rendimiento en pesos debería estar disminuyendo, lo contrario a lo que está ocurriendo, lo que estaría indicando que las expectativas devaluatorias también son altas, y que la apreciación cambiaria es percibida por los inversionistas como transitoria. Las predicciones de que un nuevo aumento de la Tasa de Política Monetaria (TPM) produciría más apreciación cambiaria transitoria, y de que el aumento del diferencial de tasa de interés generaría también un incremento en la demanda de rendimiento a los títulos de la deuda pública de la misma magnitud, fueron correctas. Lo observado es consistente con lo que predice la teoría: con expectativas permanentes de alta inflación, la política monetaria pierde efectividad y las reglas monetarias y de tasa de interés no funcionan.

Tercer Tiro

Si la demanda de rendimiento en pesos de los inversionistas aumenta más que el nuevo aumento de la TPM, entonces esta tendría que seguir aumentando de manera permanente, hasta que cambien las expectativas inflacionarias, o hasta que la apreciación cambiaria produzca una disminución de facto de la inflación registrada. Pero hasta que estos fenómenos no sucedan, se produciría una situación en la que la tasa de interés tendría que estar aumentando permanente: La trampa de la tasa de interés. La demanda de la deuda pública es la esencia de su sostenibilidad, lo que significa la disposición permanente de los inversionistas de comprar los títulos que la representan. Una de las columnas fundamentales que soporta la estructura de la estabilidad macroeconómica es la permanencia de esta demanda, y sin una política fiscal que coloque el déficit del sector público consolidado (del Gobierno y del Banco Central) en una trayectoria descendente, y sin una política monetaria orientada al logro de la tasa de interés nominal neutral (que diluya las expectativas y que mantenga la paridad), los fundamentos de dicha estabilidad no tendrían sostenibilidad.