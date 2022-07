Ellos juegan, nosotros educamos

P. José Pastor Ramírez

San Juan Bosco, padre espiritual de la Familia Salesiana, hizo del patio un lugar cercano y espontáneo, apto para las relaciones personales y de amistad; y por ello, un espacio significativo para el acompañamiento personal de los jóvenes.

El Santo turinés, en su opúsculo sobre “el Sistema Preventivo en la educación de la juventud”, señaló a los educadores salesianos: “Se ha de dar a los alumnos amplia libertad de saltar, correr y gritar a su gusto. La gimnasia, la música, la declamación, el teatro, los paseos, son medios eficacísimos para conseguir la disciplina y favorecer la moralidad y la salud”. Esta es una estrategia para educar la interioridad del educando. Para él, el arte y el deporte no son un fin, sino un medio para formar al “buen cristiano y al horado ciudadano”. De hecho, el VIII sucesor de Don Bosco, Juan Vecchi, al tratar el tema de la atención de los salesianos al mundo del deporte expresó: “El Oratorio fue una de las primeras experiencias de Don Bosco y fue una de las iniciativas en las que todas las demás obras fueron modeladas por esta experiencia. El binomio ‘catequesis-juego’ se transmitió en todas las obras salesianas. No se concibe una casa salesiana que no posea, al menos como complemento, las actividades recreativas y deportivas”.

Los Salesianos de República Dominicana siguiendo esta estupenda tradición pedagógica del patio y del deporte comprobamos en este binomio una fuente de salud y un medio inmejorable para la adquisición de valores, tales como: la responsabilidad, la disciplina y el respeto, entre otros.

Desde hace más de diez años, con la coordinación de Misiones Salesiana de Madrid, los salesianos del país hemos hecho una alianza estratégica con la Fundación Real Madrid y La Fundación Salesiana Don Bosco para poner en marcha dos Escuelas socio-deportivas en la que se ofrece fútbol y baloncesto, para niños, niñas, adolescentes de 6 a 17 años, provenientes de entornos vulnerables de la ciudad de Santo Domingo.

Las Escuelas socio-deportivas salesianas cuya política y metodología se resume en el lema, “Ellos juegan, nosotros educamos”, han logrado resultados importantes. Cada año pasan por estas Escuelas un promedio de 450 niños, niñas y adolescentes. Además, el trabajo de formación en valores que se realiza con ellos responde a una alianza con cada una de sus familias, quienes están comprometidas, con esta causa.

Si bien, el fin de las Escuelas socio-deportivas es educar desde el deporte en valores, tales como: el compromiso, la convivencia y el trabajo en equipo. No es menos cierto, que muchos de los beneficiarios se destacan en las diversas disciplinas, siendo acogidos por los Clubes deportivos del país.

Muestra de ello y como un orgullo del Sistema Preventivo Salesiano, el actual coordinador de la Escuela Socio Deportiva Santo Domingo Savio, Sr. Mariano Pérez Tejada, fungió como director técnico y cuatro de los jóvenes egresados, que después de finalizar su etapa en la Escuelas socio-deportivas, pasaron a ser parte de la Selección Nacional Sub-20, que recientemente clasificó a la Copa Mundial 2023 y a los Juegos Olímpicos de Paris en 2024.