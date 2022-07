Ricky Noboa

La bendición que Dios nos da con la sabiduría es el producto del discernimiento para ser independientes, y con él nos hace libres de decidir el camino que queremos tomar en nuestras vidas. Para lograr la oxigenación en la interacción entre lo saludable y lo nocivo, la templanza es la postura inequívoca para catalizar nuestra firmeza a la hora de actuar en valores como forma de vida, para lograr las metas que nos proponemos. Gozamos de independencia cuando el discernimiento sabe diferenciar al que se regocija en una posición, o al que deposita su bienestar en el principio de la honestidad, para no sucumbir en las aguas negras de las conquistas materiales. El discernimiento nos hace madurar las decisiones asumiendo la independencia de criterio, en la que no se negocian los principios subordinados al rol de los oportunistas, serviles, adulones, mercaderes de su conciencia y mandaderos a sueldo. La verdadera independencia de criterio nos hace libre de la arrogancia, diferenciando y corrigiendo nuestras ideas; en cambio, el inepto es obstinado identificando las cosas, pero no su propia ignorancia. Debemos pues independizarnos de los simuladores de saco y corbata, creando una frontera de la que no se escapen ciertos individuos que pululan en el ambiente deportivo, político y social. El bien es la carrera que Dios le ha trazado al hombre y la felicidad es la meta; “la libertad de expresión no puede ser coartada”, privando la independencia de criterio. Pidamos a Dios su benevolencia para que podamos ser independientes y así levantar nuestra mirada tan alta como las estrellas y llegar al lugar más sagrado, donde habitan los dignos de Su amor.