Anuncios y tareas pendientes

Edgar Lantigua

edgarlantigua@gmail.com

El gran problema de la humanidad es su permanente insatisfacción, el siempre demandar un poco más, fuerza impulsora de los avances de las sociedades y al propio tiempo, escenario para la insatisfacción, la queja o el lamento, que hace años atribuíamos a la deuda social acumulada. El pasado sábado en un maratónico recorrido en la provincia de Puerto Plata el presidente encabezó numerosas actividades, como si estuviera en campaña, pero no.

Su primera actividad fue precisamente dejar iniciados los trabajos de remozamiento de la playa de Sosúa, una demanda de años, que busca reducir la arrabalización de esa idílica playa con una inversión de 615 millones de pesos.

En horas de la tarde el jefe del Estado encabezó el acto de inicio de una iniciativa privada, el Mercado San Felipe, un mercado de experiencias gastronómicas, un moderno concepto de plaza comercial y museo llamado a convertirse en una de las ofertas complementarias ancla del destino.

La iniciativa que involucra un grupo de empresarios encabezados por Guillermo Pérez, Federico y Felipe Pages, Segundo Polanco y Sonia Villanueva con el respaldo desde ya de empresas emblemáticas del país como Induban y su café Santo Domingo, el grupo Rizek y su marca Kah Kow, salas temáticas, es sin dudas, un relevante aporte a los atractivos del destino.

En el curso de esa actividad tanto el presidente Luis Abinader, como el ministro de Turismo, David Collado, reconocieron la necesidad de mayores esfuerzos para el sector y dejaron entrever que en unas semanas estarán de vuelta para dar continuidad al proyecto de Bergantín con el actor Vin Diesel, el interés de cadenas hoteleras norteamericanas en la iniciativa, mientras el ministro Collado destacaba que el fin de semana el destino estaba completamente lleno.

Hasta ahí, un chocolate caliente o un humeante café.

No voy a hablar de las campanas, que ya dijimos que doblan por el destino, pero hay que reiterar el tema de la merma en las llegadas aéreas, ya que, mientras otros destinos del país presentan una recuperación asombrosa, digna de todos los encomios recibidos, en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, esa recuperación no se ha dado. Las cifras del Banco Central muestran una sensible disminución.

Hay que insistir en la necesidad de que las estadísticas oficiales incorporen, de alguna manera, estimaciones de los turistas que arriban por otros aeropuertos y tienen como destino Puerto Plata, así como un mecanismo efectivo de estadistas de la movilidad del turismo interno, que cada día tiene más relevancia en el balance de la industria.

Ni que decir de la sensible disminución del turismo europeo que a juzgar por los primeros 5 meses del año, estará lejos de sus años de desarrollo medio, una línea de declive que lleva años es verdad, pero que es urgente revertir.

En Sosúa, el vocero de los dueños de negocios de la playa aprovechó para reiterar al presidente el pedido del hospital y otras obras y se escuchó al mandatario decir: “llévame al paso”. Lo que me hizo recordar al expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti quien hablaba de una crisis de las expectativas, por la deuda social acumulada en el hemisferio.

De eso hace 20 años o más, la deuda social acumulada, sigue ahí.