Juan F. Puello Herrera

En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas (3,22-29) encontramos una expresión bastante significativa, que hace recapacitar sobre cómo debemos redireccionar nuestro peregrinar en la fe. Para el apóstol Pablo, “la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe”. Agrega, que “una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús”.

Ley y pedagogía parecerían las caras de una misma moneda, pero no lo son. Por una parte, la ley evoca la justicia, la equidad y la de dar a cada cual lo que le corresponda. La ley es algo temporal y provisorio, que no se puede absolutizarse. En cambio, la pedagogía se pregunta por cómo educar. Por tanto, no basta la ley para que tengamos acceso o aspiremos a lo que viene de lo alto; necesitamos de la certeza de lo que se espera y prueba de lo que no se ve.

La fe en Jesucristo, hace ver desde otra dimensión aquello que resulta poco entendible a la mente humana. De modo, que la fe es una primicia que sacude los cimientos de cada persona facultándola para el combate espiritual contra fuerzas poderosas oscuras que amenazan socavar sus creencias, pero que jamás podrán derrotar a quien es el defensor por excelencia de todas nuestras causas aunque la creamos perdidas, Jesucristo.