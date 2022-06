Alejen el mote de incapaz

Alfredo Freites

Unos cuantos artículos de prensa cargados de loas hacia el presidente Luis Abinader pretenden impedir que se haga un estigma la afirmación lanzada por Leonel Fernández que el mandatario no sabe gobernar.

Los textos firmados por personas sin aparentes vínculos al líder del PRM destacan las virtudes del empresario y político que vive bajo el asedio de la inflación.

Estas publicaciones, que parecen más bien favores de amigos que una campaña, le vienen bien a Abinader porque no puede permitir que en el pueblo se afirme la idea que no sabe gobernar, que le endilgan por sus acciones de avance y retroceso.

Con esos escritos también se quiere resaltar que Abinader no tiene compañía y que labora solo porque su gabinete no va a su ritmo. Realmente esos funcionarios los ha nombrado él y también es una realidad que es el único que brilla. Salvo un par de ejecutivos el público no conoce los hombres del Presidente.

El gobierno luce lejos de su PRM, partido con poca participación en puestos claves, y es motivo de chanzas que la vicepresidente le asignaron otro cargo porque al parecer en su partido no hay quien pueda ocupar el Ministerio de Medio Ambiente.

Los artículos de marras podrían trazar la nueva narrativa palaciega para alejar al Presidente de la mala gestión porque él hace saber que no duerme por estar trabajando en la extensa agenda que lo ocupa todos los días. No obstante, sus ofertas de campaña lo persiguen y no puede darles solución.

Prometió bajar el precio de los alimentos y seguridad a los ciudadanos, pero todo se ha tornado peor y los escándalos de corrupción se están acercando a la puerta de su despacho.

El presidente Abinader está compelido a impedir que la incapacidad sea unida a su nombre, que debe exhibir sus obras y no promesas. Ante la situación de desamparo y hambre que sufre la población tiene que buscar gente eficiente.