El el Evangelio de Marcos (10,35-45) encontramos un pasaje que ayuda a entender lo de los primeros puestos, en éste, dos discípulos de Jesús, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan le piden concederles sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda, cuando esté en su gloria. Pero Jesús no les regaña y les dice: «¿Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo? En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados».

En esta petición, hay una clara intención de excluir a los otros discípulos creyéndose merecedores de lo que pedían o exigían. Tanto así, que los otros diez discípulos que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron con ellos.

Somos dados a ofrecernos para dirigir y ocupar los primeros puestos para sentirnos superiores ante aquellos que consideramos menos importantes, conducta impropia de un cristiano, que es la de servirse no de servir, aferrándose a un “puestecito”, que nada tiene que ver en la construcción de un reino que lleve paz y concordia.

Recordemos, que Jesús llamó a todos los discípulos y les dijo: “Entre ustedes no debe suceder así, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud”. El mensaje que debe extraerse de lo planteado es: imitar a Jesús si queremos ser luz del mundo sin opacar y menospreciar a nadie.