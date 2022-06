La 12 CM o la OMC: ¡futuro incierto¡

Juan Guiliani Cury

Las posibilidades de que la 12 (décimo segunda) Reunión Ministerial (CM12) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se celebra en Ginebra del 12 al 16 de junio, pase sin cantos de gloria, es posible. El organismo multilateral integrado por 164 naciones cuenta esta vez con una agenda comercial en momentos donde la economía mundial atraviesa por una situación de incertidumbre comercial debido a la guerra Rusia-Ucrania, la elevada inflación, los efectos de aumento de la demanda de bienes en la postpandemia, y por una descomposición de la cadena global de suministro de mercancías, entre otros factores, sus resultados y conclusiones no podrían ser muy significativos y alentadores para el avance de la liberalización del comercio mundial. Esta Conferencia Ministerial (CM) estaba inicialmente programada efectuarse en Kazajistán, una exrepública socialista soviética, el pasado mes de junio 2020. Luego, debido a la pandemia del Covid-19 tuvo que suspenderse; Sin embargo, la OMC decidió después celebrarla del 30 de noviembre al 3 de diciembre 2021, en Ginebra, que debió de nuevo ser cancelada por el resurgimiento de una nueva cepa del Covid-19. Entre los temas más esenciales que se discutieron esta semana estarían, la continuación de las discusiones en torno a la negociación agrícola; la de un convenio sobre seguridad alimentaria; la apertura del comercio de las mujeres para su empoderamiento y desarrollo sostenible (este tema es ya parte de la agenda internacional de comercio) la posibilidad de extender por dos años más las exenciones al comercio electrónico. También, el financiamiento a las actividades pesqueras y la forma de subvención a dicho subsector; la CM 12 también se refirió a la situación de emergencia en la pandemia en el marco de la OMC, incluida la exención sobre los Apidc, siglas en inglés (acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio) No podría faltar, sin embargo, un tema institucional pendiente que es la reforma a la propia Organización Mundial de Comercio. A la hora de escribir esta columna, no conocemos de los resultados concretos o parciales de esta 12ava Conferencia Ministerial de dicha organización supranacional. La OMC cuenta con 164 países miembros y su cobertura alcanza el 98% del comercio mundial. Otros de los objetivos de la OMC es que se ocupa de las normas mundiales que rigen al comercio entre las naciones y que este comercio se realice de manera fluida, previsible, y lo más libre posible.