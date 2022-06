Vinicio A. Castillo Semán

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) firmó, la semana recién transcurrida con el Cónsul General de Haití en esa ciudad, un insólito acuerdo al margen de la autoridad migratoria, que busca la legalización de más 500 mil haitianos en el Cibao y unos 3 mil supuestos empresarios que viven en Santiago.

El acuerdo de ACIS con el Cónsul haitiano, desde el punto de vista jurídico, es nulo y puede tener derivaciones muy graves de carácter penal. La actuación del Cónsul es una grave intromisión y extralimitación de sus funciones como oficial del gobierno haitiano en materia consular. Un atentado a la seguridad interna del Estado. Ningún acuerdo que tenga que ver con Migración puede llevarse a cabo por una autoridad extranjera, al margen del Estado dominicano y sus funcionarios oficiales.

Desde el punto de vista nacional, el acuerdo ACIS y Consulado Haitiano es una bomba atómica en el corazón de la República. Las autoridades haitianas admiten que hay más de 500 mil haitianos ilegales, sólo en el Cibao, cifras que desnudan la farsa de encuesta publicada recientemente en el gobierno del Danilato, que arrojó esa misma cantidad de ilegales en todo el territorio de RD.

La legalización que procura un grupo de empresarios de Santiago, de 500 mil haitianos, significaría crear en los hechos un Cibao Binacional, con más de 3 mil empresarios, sólo en Santiago.

He conversado con amigos directivos de ACIS, les he explicado que deben dejar sin efecto ese acuerdo absurdo. Hacerlo voluntariamente. Si no lo hacen, nos veremos obligados a actuar junto a muchos ciudadanos, que tenemos la firme decisión de defender la República, aunque ello implique enfrentar al grupo de empresarios de Santiago que idearon este acuerdo. La República está primero que ellos y sus intereses económicos. Deben saberlo.

Si el Acuerdo no es dejado sin efecto, anunciamos que nos trasladaremos a Santiago y emprenderemos las acciones legales correspondientes, e invitaremos a la población a participar en una lucha patriótica y cívica para hacer caer el adefesio inconstitucional e ilegal y evitar se cree un Cibao Binacional.

¡Viva la República Dominicana! ¡Viva Juan Pablo Duarte!