Al cumplir 21 años, ¿se queda un hijo fuera de una petición de residencia?

KARINA A. PÉREZ ROJAS

El Estatuto de Protección al menor le permite a una persona mayor de edad obtener residencia como si fuera un menor de edad. Ahora bien, hay que considerar las preferencias – En el caso de un hijo menor de edad de un ciudadano de los Estados Unidos, éste se considera un familiar inmediato y por esto, siempre se le considerará menor de 21 si ha sido pedido antes de los 21 (el término en el Estatuto es que se congela (freeze) dicha edad. Por supuesto, si se casa, ya la situación es otra. En el caso de las preferencias contenidas en el Boletín de Visas, los requisitos son diferentes. De manera general sin embargo, para determinar si aplica el Estatuto de Protección al Menor, hay que calcular el tiempo en que la petición estuvo pendientedesde el día en que se inició hasta la fecha en que su aprobada por USCIS versus la edad que tenía el principal o del derivado el día en que la visa correspondiente estuvo disponible. Esto de ninguna manera es suficiente, deben tomarse pasos específicos para garantizar la ejecución de la protección del Estatuto, pagar la visa, incluir las personas afectadas en los affidavits que se van a someter, no perder la comunicación con el Centro Nacional de Visas (quien no da respuestas definitivas en este sentido). Esto es especialmente importante porque la ley le otorga un plazo de un año para hacer la solicitud de inclusión, ese año se cuenta a partir de que el Centro Nacional de Visas notifique que la visa de residencia ya está disponible - pasado ese tiempo, no es posible reclamar. Agregue a esto que el Centro Nacional de Visas no asiste para nada en este tipo de casos, y eso se traduce en un desamparo absoluto para los beneficiarios y aplicantes que tienen hijos que están cerca de cumplir 21 años. Cabe destacar también que la posición del Departamento de Estado es diferente a la posición de USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos. Los manuales son completamente diferentes para cada agencia, por lo que resulta difícil resolver algunos aspectos derivados de la ley. Lo mejor es hacer proyecciones en algunos casos, porque al establecerse dos cuadros en las peticiones familiares, se procesa en Centro Nacional de Visas antes de la vigencia de las visas. Esto puede significar un problema a la hora de ejecutar, ya que Centro Nacional de Visas quizás no puede hacer el cálculo, no solo porque tradicionalmente nunca lo ha hecho, sino porque no puede hacerlo. Uno de los factores indispensables para hacer el cálculo es la fecha de vigencia de la visa y ellos están facultados para procesar antes de esa vigencia. Hay que revisar de manera regular la disponibilidad de las visas, ya que parte del cálculo sólo puede hacerse con ese dato.

Para citas, llame al 809 566 9615 y 809 383 0152, email: oficinakarinaperez@hotmail. com. DIRECCION: Plaza Dominica, 27 de febrero casi esquina Núñez de Cáceres, Apt 3C2, Santo Domingo, RD.