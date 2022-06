Verdades sin generalizar

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Siempre está claro que hemos de decir la verdad, que nuestra pa­labra sea verdad, que responda siempre a los hechos objetivos. No seamos -cotorras-. Busquemos las fuentes, antes de repetir lo que dicen las redes sociales, lo que dicen otros. Verdades también sin generalizar. Cuando alguien dice dice: “los dominicanos son tal o cuál cosa de manera negativa”, generalizan. Sí, hay dominicanos maleantes pero no todos los dominicanos son maleantes. No se puede generalizar.

El turismo en la República Dominicana, ¿por qué ha crecido el turismo, por qué se le recono­ce mundialmente? Porque los dominicanos te­nemos muchas cosas buenas. Si fuéramos tan negativos como algunos quieren presentarnos, no seríamos los mismos. Digamos verdades en República Dominicana, hay cosas malas, pero no todos los dominicanos, ni todas la Repú­blica Dominicana es mala, -digamos de cual­quiera-, de cualquier vertiente, en cualquier sentido, tocaríamos puntos muy concretos sin generalizar, de nada ni de nadie.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo quere­mos