“La Infocracia” y el “Capitalismo de la vigilancia”

Pablo McKinney

En varios siglos, el Poder pasó del control militar al control de los bienes de producción, más tarde al control de los me­dios (mediocracia/ teledemo­cracia) hasta llegar a la actualidad donde manda quien posee la información, pero no tanto la emisión como el almacenamiento de los datos que ella genera.

Esto es lo que ha llevado al mundo desde la sociedad de la informacióncaracterizada por el uno intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), hasta lo que la profesora Shoshana Zuboff, en su li­bro del mismo nombre llama “Capitalismo de la Vigilancia”, en donde la experiencia huma­na al navegar es utilizada “como materia pri­ma gratuita aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas”, con Google (YouTube) como buque insignia acompañado de Face­book; fue el cofundador de esa red, Sean Par­ker, quien confesó que ella había sido creada “para explotar una vulnerabilidad de la psico­logía del ser humano: la retroalimentación de la validación social”, y para lograrlo se inven­tó el LIKE.

Hoy, la información no es poder sino El Po­der. Por eso anda el mundo patas arriba en manos de Google, Facebook, Microsoft, Ama­zon y Apple, que conocen sobre un hombre mucho más de lo que él sabe sobre sí mismo, superando así al big brother orwelliano. Co­mo advierte Zuboff, si la revolución industrial se expandió a expensas de la naturaleza, (de los recursos naturales), el capitalismo de la vi­gilancia lo hará a costas del ser humano y su libertad, y con su casi feliz consentimiento. Es esta realidad la que confirma el “Informe Anual sobre las redes sociales y las tendencias digitales 2021”, elaborado por las agencias We are Social y Hootsuite, al presentar el pro­tagonismo de la internet, las redes sociales y las plataformas digitales en la comunicación mundial en todos sus aspectos, y en au­mento cada año. Para mostrar la magnitud del predominio de lo digital basta un dato: En enero de 2022, de los más de siete mil millones que habitan el planeta, 4,950 mi­llones son ya usuarios de internet en todo el mundo, alrededor del 62,5 % de la Los efectos de tal predominio en la humanidad es lo que explica el filósofo alemán de ori­gen coreano, Byung-Chul Han en su más reciente libro, INFOCRACIA, del cual ha­blaremos en otro bulevar, “si Dios quiere, dominicanos.