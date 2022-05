La yuca dominicana: Su potencial en el Reino Unido ante la escasez de otros productos sustitutos

Elnio Manuel Durán

Londres, Reino Unido

Todo tiene un propósito en la vida. Las situaciones difíciles por las que pasa la humanidad abren oportunidades a personas y productos para causar un impacto. En este caso, se presenta la oportunidad para la yuca, un alimento muy demandado en la República Dominicana, pero que para este no se ha aprovechado el potencial del mercado internacional como se espera, especialmente en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Recientemente, en el periódico The Guardian, en su edición digital para el Reino Unido del día 12 de mayo, se publicó un artículo resaltando el gran papel que puede jugar la yuca como sustituto del trigo ante su escasez en este mercado . Cuando se trata de oferta y demanda, además del efecto directo del precio, los economistas normalmente analizan productos sustitutos y productos complementarios y cómo el consumo de uno o de otro puede afectar el producto analizado.

Normalmente los economistas hacen buen análisis en este sentido. Sin embargo, es muy probable que el mejor de ellos se quede corto en su análisis de la yuca como sustituto del trigo, un producto de tanta relevancia en la dieta de la humanidad. Y sí. La yuca tiene ese potencial. Y la yuca de la República Dominicana, con su envidiable sabor, puede ser la que sobresalga en su sustitución.

La República Dominicana tiene un gran potencial de producción de yuca. Sin embargo, la producción actual de alrededor de 343,099 tareas (3,702,389 quintales) es insignificante en comparación con lo que se necesitaría para sustituir la deficiencia de trigo si los problemas de abastecimiento de este continúan y si se desarrolla una buena estrategia de penetración de mercado en el Reino Unido.

Recientemente, el Gobierno de la República Dominicana, a través de la Cancillería y ProDominicana, ha dado un paso gigantesco atendiendo a necesidades sentidas y para un uso más eficiente de su inversión en el servicio exterior, al preparar un equipo de profesionales e insertarlos en diferentes embajadas claves. Este equipo ha estado trabajando en la preparación del terreno en los diferentes mercados internacionales para aprovechar su potencial para los principales productos agrícolas y no agrícolas de la República Dominicana.

El sector productor y agroexportador en la República Dominicana debe aprovechar esta oportunidad que se presenta. El equipo de profesionales en el servicio exterior continuará haciendo su trabajo. El apoyo del Gobierno al sector productivo nacional será el perfecto complemento para el fortalecimiento de los diferentes eslabones de la cadena de valor de la yuca. Esto también se puede aplicar a muchos otros productos claves que se producen en el país y que están presentes en el mercado del Reino Unido procedentes de otros países, pero no de la República Dominicana.

En el referido artículo publicado por The Guardian, se plantea que la yuca pudiera ser parte de la solución a los retos de la oferta de granos agravada por la guerra de Ukrania. También se resaltan las buenas características alimenticias y para dietas especiales con enfoque saludable como respuesta a la tendencia global de la población a nivel mundial. También se resalta que los problemas de la crisis alimentaria global no se originan con la guerra en Ukania. La producción mundial de alimentos enfrenta grandes retos y, aunque la yuca sola no sea la solución, la misma puede contribuir bastante a aumentar la oferta y a la diversificación.

Y la pregunta a hacer pudiera ser la siguiente. ¿Va la república Dominicana a aprovechar esta oportunidad latente? Se espera que sí. El equipo económico y comercial del Servicio Exterior de la República Dominicana está comprometido a proveer los insumos, hacer los estudios de mercados y resaltar oportunidades como estas cada vez que surjan para preparar el terreno para el sector productivo en el país. Es cuestión de que cada uno de los eslabones juegue su rol y se produzcan los resultados para el incremento de las exportaciones, la generación de divisas y para el fortalecimiento de la economía nacional. Hay que aprovechar estas oportunidades.

El autor es el embajador dominicano ante el Reino Unido