Formas de Contacto para preguntas sobre visas

A partir del 1 de julio de 2022, la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo hará transición a una nueva forma de contacto para preguntas sobre visas. Nuestro antiguo correo SantoDomingoVisas@state.gov ya no estará activo. Le exhortamos a NO enviar sus preguntas a este correo, ya que su mensaje no será recibido.

Para darle un mejor servicio, agilizar nuestros procesos, minimizar tiempos de espera y responder a sus preguntas de manera más eficiente, le pedimos utilizar nuestras nuevas formas de contacto que le presentamos a continuación:

Para preguntas generales sobre procesos de visa favor de visitar:

https://www.ustraveldocs.com/do_es/index.html

Para preguntas sobre un caso específico, actual o en proceso, de visa no inmigrante visite: https://do.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/nonimmigrant-visa-contact-form/

Para preguntas sobre un caso específico, actual o en proceso, de visa inmigrante visite:

https://do.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-contact-form/

Si usted sigue las instrucciones y provee información detallada, podremos identificar su duda con mejor exactitud y responder a su pregunta a la mayor brevedad posible.

