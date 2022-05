Roberto: verdad cruda(¿)

Luis Encarnación Pimentel

Tenía que ser un Roberto San­tana, por demás ocoeño, pa­ra decir lo que dijo reciente­mente- con toda crudeza y la debida responsabilidad-sobre los viejos y graves males de hacinamien­to extremo, corrupción y todo tipo de ne­gocios que siguen como el primer guan­dul en el sistema penitenciario del pais, llegando a nivel de cáncer terminal en la cárcel de La Victoria. Allí, penoso y el peor referente, todo se puede y todo se hace en términos negativos, sin que a ca­si dos años del gobierno del” cambio” y del Ministerio Publico “independiente” se haya podido hacer algo para irle dan­do un giro positivo y frenar la vergonzo­sa realidad. Y no se resuelve, porque al igual que tráfico de indocumentados por la frontera con Haití, es un problema sis­témico, que mueve demasiados intere­ses; tan grandes, que terminan dañando o envolviendo a servidores inicialmente buenos ,y tragándose ,generalmente, las buenas intenciones o los esfuerzos serios de fortalecimiento institucional que pu­diera tener coyunturalmente un funcio­nario de alto nivel, como seria el caso de la procuradora Miriam German, y hasta un jefe de gobierno, como seria el caso del presidente Luis Abinader. Los vicios y males diversos son tan viejos y grandes, que siguen y pasan por encima de ellos, y a pesar de ellos y los deseos de corre­girlos. Roberto, como pocos en el pais, conoce el monstruo por dentro, y sien­do asesor honorifico del Ejecutivo y de Procuraduría, y habiendo advertido so­bre el problema y hasta hecho las reco­mendaciones que otros países han aco­gido, debe ser oído, sin interpretar su queja-advertencia como un “ruido” o una “confrontación” con alguien. Por responsabilidad y deber, sencillamente dijo lo que ve, lo que sabe y le preocu­pa, y punto. Con ello le ofreció un servi­cio pais, y al gobierno, para que le meta los mochos al tema, sin medir consecuen­cias, que sabemos le importan poco. Es verdad de todo el tamaño, La Victo­ria no está cerrada - además de que Procuraduría tiene mucha cosa y mu­chos expedientes gordos por delante - porque se acabaría el negocio actual, y de muy viejo, para mucha gente. Co­mo que la nueva cárcel- para que, en vez de victoria, se vea como derrota- no se ha abierto por razones políticas. Si se hizo mal, si se botó y cogió mu­cho dinero del Estado, y se abusó, de todos modos, ya la construcción está ahí y lo que procede es ir ocupando lo que esté terminado con el traslado de reclusos amontonados en el viejo lo­cal, en lo que se audita hasta “la últi­ma varilla” de la millonaria obra. No de­be darse pie -sería torpe e irresponsable - a que la obra se deteriore, sin que nadie la “estrene” (¿).