Muy merecido

César Duvernay

La felicitación que por su manejo frente al Covid-19 la Organización Mundial de la Salud (OMS), le hi­ciera al presidente Luis Abinader en el marco de su 75ava Asamblea Mundial, celebrada en Ginebra, Suiza, consti­tuye un reconocimiento a la voluntad, firmeza, responsabilidad, pero sobretodo, a la capacidad gerencial del mandatario. Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la OMS, ponderó los resultados exhibidos por el país en función a los indicadores de letalidad, recuperación y vacunados, así como por la implementación y el manejo de las medidas de prevención y con­trol en la crisis. Al no existir ninguna experien­cia previa para el Covid tampoco había un ma­nual operativo ni pautas sobre qué hacer o no hacer al respecto. Por tal sentido, el mundo tuvo que avanzar sobre la marcha llevando, además, el pesado fardo que significaron las consecuen­cias económicas de la pandemia que, en el ca­so nuestro, dinamitó los principales motores de ingresos, a saber, zonas francas, remesas y el tu­rismo. Toda una tormenta perfecta de pronós­tico reservado. De ahí lo merecido del recono­cimiento que a través de Luis Abinader la OMS le hace al país, que, pese a no tener los mayo­res recursos sanitarios, logísticos ni estructura­les, supo hacer lo apropiado en el momento y la manera correcta para ser un referente y estar dentro de las naciones con mejores desempeño ante la catástrofe. Afortunadamente República Dominicana, que ha vacunado a más de 6 mi­llones de personas y garantizado la cuarta dosis de todos sus ciudadanos, hoy camina el trayec­to de la normalidad y de la recuperación eco­nómica, algo que también le ha resaltado públi­camente la Organización Mundial del Turismo (OIT).