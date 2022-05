Heddel Cordero

Me dicen que en Pi­mentel, nuestro in­olvidable y querido pueblo, hace meses, las autoridades iniciaron unos trabajos de reconstrucción en el sistema cloacal, en las calles, el parque y otras áreas, todos a la vez, que han empobrecido la calidad de vida de su gen­te y que tienen la población al borde de la desesperación por la lentitud con que avanzan los mismos. Cuando llueve, el pueblo se encharca y se vuelve un lodazal. Cuando no, el pol­vo y la suciedad son azotes so­beranos que nublan sus calles y degradan la calidad de vida de su gente. Esta situación tie­ne a la población desesperada. La gente quiere ser paciente porque esas obras son necesa­rias, pero la lentitud siembra pesar y desolación.

Como se trata de un pue­blo paciente, tolerante y pací­fico, la población teme que las precariedades presupuestarias del estado paralicen estas ne­cesarias obras y dejen al pue­blo hecho un cráter lunar del tamaño del Aitken. Mientras tanto, la gente teme, pero no dice nada. La gente murmura, pero no hace nada. Las autori­dades callan, no dicen nada. El pueblo se hunde, pero no pa­sa nada. Si los trabajos fueran a un ritmo más acelerado, po­siblemente nadie en el pueblo tuviera aprehensión alguna sobre estas obras y los temores no existieran, pero si todo con­tinúa a cuentagotas, como ha sucedido hasta este momento, hay razones de sobra para du­dar y descreer.

Crucemos los dedos.