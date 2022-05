Puntos de vista viernes, 13 de mayo de 2022

EL INFORME OPPENHEIMER

El nuevo romance de México con Cuba

Andres Oppenheimer

<p>&nbsp;<strong>R</strong>eci&eacute;n llegado de una visita oficial a Cuba, el presiden&shy;te mexicano Andr&eacute;s Manuel L&oacute;pez Obra&shy;dor dijo que probablemen&shy;te no ir&aacute; a la Cumbre de las Am&eacute;ricas del 6 de junio en Los &Aacute;ngeles a menos que el presidente Joe Biden invite a Cuba, Venezuela y Nicara&shy;gua. Pero Biden no deber&iacute;a ceder ante este intento de ex&shy;torsi&oacute;n.</p> <p>En cambio, Biden debe&shy;r&iacute;a decirle diplom&aacute;ticamen&shy;te a su colega mexicano al&shy;go as&iacute; como : &ldquo;Si quieres ponerte del lado de estas dictaduras en lugar de po&shy;nerte del lado de sus v&iacute;cti&shy;mas, okey. Qu&eacute;date en ca&shy;sa&rdquo;. L&oacute;pez Obrador, tras regresar de su viaje a Cu&shy;ba y calificar al dictador de la isla como &ldquo;un extraordi&shy;nario presidente&rdquo;, dijo este martes que si Biden man&shy;tiene su intenci&oacute;n de ex&shy;cluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre, enviar&aacute; a su secretario de Relaciones Exteriores a la cumbre en su lugar. L&oacute;pez Obrador dijo que nadie de&shy;be ser excluido de ningu&shy;na cumbre. Sin embargo, convenientemente omiti&oacute; mencionar que bajo la re&shy;gla aprobada en la Cumbre de las Am&eacute;ricas de 2001 en Quebec, Canad&aacute;, cualquier ruptura inconstitucional de la democracia es &ldquo;un obs&shy;t&aacute;culo insuperable para la participaci&oacute;n del gobierno de ese estado en la Cumbre de las Am&eacute;ricas&rdquo;. Algunos pa&iacute;ses sedes de la cumbre han violado esta regla, pero ah&iacute; est&aacute;. Asimismo, L&oacute;pez Obrador omiti&oacute; mencio&shy;nar que M&eacute;xico asiste habi&shy;tualmente a varias cumbres regionales, como las de la CELAC, que excluyen a Es&shy;tados Unidos y Canad&aacute;.</p> <p>Pero nadie deber&iacute;a sor&shy;prenderse de que L&oacute;pez Obrador est&eacute; subiendo de tono su discurso populis&shy;ta a medida que se acerca el final de su mandato en 2024. A M&eacute;xico no le est&aacute; yendo bien, y L&oacute;pez Obra&shy;dor est&aacute; tratando de des&shy;viar la atenci&oacute;n p&uacute;blica de las malas noticias econ&oacute;&shy;micas y sociales. La econo&shy;m&iacute;a de M&eacute;xico est&aacute; crecien&shy;do a un 2% anual este a&ntilde;o, muy por debajo de las tasas anuales del 4% que prome&shy;ti&oacute; al comienzo de su man&shy;dato. La inflaci&oacute;n est&aacute; en 7.5%, su nivel m&aacute;s alto en m&aacute;s de 20 a&ntilde;os.</p> <p>La pobreza en M&eacute;xico ha aumentado en al menos 3.8 millones desde que L&oacute;&shy;pez Obrador asumi&oacute; el car&shy;go, y la tasa de homicidio se mantienen en m&aacute;s de 33,000 al a&ntilde;o. Y el gobier&shy;no de L&oacute;pez Obrador se ha visto afectado por varios es&shy;c&aacute;ndalos de corrupci&oacute;n, in&shy;cluido uno que involucra a su hijo.</p> <p>Durante su viaje a Cu&shy;ba, L&oacute;pez Obrador anunci&oacute; que su gobierno contrata&shy;r&aacute; a 500 m&eacute;dicos cubanos para trabajar en M&eacute;xico, lo que provoc&oacute; fuertes cri&shy;ticas de asociaciones m&eacute;&shy;dicas mexicanas. Grupos de derechos humanos han denunciado que las misio&shy;nes de m&eacute;dicos cubanos en el exterior son una for&shy;ma de esclavitud moder&shy;na, porque el r&eacute;gimen cu&shy;bano se queda con la mayor parte de sus salarios.L&oacute;pez Obrador tambi&eacute;n anunci&oacute; tras su viaje que comprar&aacute; vacunas cubanas contra el COVID-19 para ni&ntilde;os, a pe&shy;sar de que las vacunas cu&shy;banas no est&aacute;n aprobadas por la Organizaci&oacute;n Mun&shy;dial de la Salud.</p> <p>Al acercarse a la dicta&shy;dura cubana, y exigir que Biden invite a Cuba, Vene&shy;zuela y Nicaragua a la cum&shy;bre, L&oacute;pez Obrador podr&iacute;a estar tratando de crear con&shy;frontaciones artificiales pa&shy;ra desviar la atenci&oacute;n p&uacute;&shy;blica de temas mucho m&aacute;s serios.</p> <p>Biden deber&iacute;a tener es&shy;to en cuenta, y hacer ca&shy;so omiso de la amenaza de L&oacute;pez Obrador de no ir a la cumbre.</p> <p>&ldquo;Lo que L&oacute;pez Obrador est&aacute; haciendo es una extor&shy;si&oacute;n descarada&rdquo;, dice Jos&eacute; Miguel Vivanco, exdirecti&shy;vo del grupo de derechos humanos Human Rights Watch. &ldquo;&Eacute;l sabe que Biden lo necesita para ayudar a detener la migraci&oacute;n en la frontera sur, y se est&aacute; apro&shy;vechando de eso&rdquo;.</p>