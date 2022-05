La salud en la seguridad social, 2021

Ignacio Nova

ignnova1@yahoo.com

Nuestro Banco Central reportó que en el 2021 los alimentos y bebidas no alcohólicas encarecieron +9.22% respecto al 2020, incidiendo en +26.45% sobre el Índice de Precio al Consumidor (IPC) general anual. Los precios de los servicios de salud, estimulados por el incremento de precio de los seguros de salud (+10.14%), aumentaron +4.85%, algo más del medio que los primeros y menos que la inflación general (+8.5%), afectando el IPC general en +2.71%.

Por la Covid-19, la salud cayó de +12.5% en el 2020 a -0.3% del PIB. Temiendo contagios, la gente rehuyó los consultorios, clínicas y hospitales. Según el BanCentral, su causa fue la caída (-5.9%) del “gasto reportado por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS)”, compensada por el amplio aporte público a la salud en el 2021, incluyendo el gasto por incorporar 1.78 millones de nuevos afiliados a la ARS Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre del 2020, transfiriéndole al Régimen Subsidiado (RS) del Seguro Familiar de Salud (SFS), como promedio mensual, 1.6 millones de nuevas cápitas dispuestas por el Presidente Abinader. Esta realidad se reflejó en el porcentaje de siniestralidad que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) reportó. En el 2020, las ARS de Autogestión la cifraron en 67.8% y las privadas, en 68.58%, esto es -11.18% y -10.60% que el promedio anual registrado desde el 2007.

Paralelamente, los empleos, mermados en el 2020 en -4.7%, remontaron a +8.9% del PIB en el 2021. Según la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de enero a agosto (2020), 269.6 mil personas perdieron sus trabajos. De estos, 40.6 mil se recuperaron entre septiembre y diciembre de ese año. El ratio empleos/trabajador se mantuvo constante (1.06 vs 10.7) en ambos años. La variación interanual del salario de +9.69% (2021) compensó la tasa de inflación a nivel general, pero no en los sectores de bajos ingresos, quienes destinan el grueso salarial a demandar los bienes que más encarecieron en el período: alimentos y bebidas no alcohólicas (+9.22%) y transporte (+16.24%), entre otros.

Según la tabla “Seguro Familiar de Salud, otros planes de salud, ingresos, costo en salud y porcentaje de siniestralidad por periodo y categoría de ARS, serie anual: 2007-2020” de la Sisalril, durante la pandemia (2020), las ARS de autogestión y privadas ingresaron, juntas y por salud, RD$7,368.93 millones con costos de RD$2,072.05, para un resultado de +RD$5,269.81 millones.

Sus balances de beneficios/pérdidas del período (“Monto que representa las utilidades que al corte del periodo refleja la ARS”) pasaron de +RD$5,981.13 millones a RD$1,492.64 millones (2020-2021), arrojando una notable diferencia de -$4,448.5 millones (-75.04%).

La ARS oficial, contrariamente, cerró el año 2021 con un resultado -RD$2,257.24 respecto al 2020.

Datos, aparentemente disgregados, para perfilar una salud en la seguridad social nacional vinculada al empleo y la pandemia. Para prevenir que ánimos acalorados gesten excesos perceptivos y decisiones impropias.

Felicitamos al BanCentral, Sisalril y a la TSS por la calidad de la data que suplen, incluyendo los pagos a los PDSS (Sisalril), los cuales esperamos sean desglosados por prestadores, para transparentar el sistema de arriba-abajo, completamente.