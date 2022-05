Cuando los chinos descubrieron América

Miguel Reyes Sánchez

Hace unos días en un almuerzo con el embajador de China, Zhang Run, comentábamos la hazaña lograda por los navegantes chinos en 1421, quienes lograron llegar a América, aunque sólo de paso, sin asentarse en las tierras descubiertas. El embajador aseveraba que “los chinos, al contrario que otros descubridores, nunca han mostrado afán de colonización”.

Los chinos siempre han sido grandes navegantes. Desde el período Neolítico realizaban importantes travesías marítimas con sus medios primitivos de flotación: las canoas y las balsas, lo que los erige como una de las civilizaciones primigenias en el desarrollo de la actividad marítima. Durante la Dinastía Ming (1368-1644) surgió el más grande de los navegantes chinos: Zheng He, quien comandó las flotas imperiales a los mares occidentales en siete ocasiones, recorriendo parte del Océano Pacífico y todo el Océano Índico, cubriendo el Mar Arábigo y el Golfo Pérsico, dejando la huella de la presencia china en numerosas naciones de esas latitudes.

Zheng He llegó a puertos a todo lo largo y ancho del Sureste Asiático, Indonesia y la India, para luego alcanzar las islas Liushan (actuales Maldivas) y las costas orientales de África, donde hizo escala en localidades como Mogadishu, Somalia; Malindi, Kenia y Beira, Mozambique. En total, Zheng He abrió rutas marítimas cubriendo una distancia de más de 15,000 millas.

Hace dos décadas, en 2002, un polémico estudio realizado por el historiador inglés, Gavin Menzies, después de 14 años de investigación en 900 museos y archivos de más de 100 países, publicado en su obra titulada “1421, el año en que China descubrió el Nuevo Mundo”, afirmaba que Zheng He, entre 1421-1423, rodeó el continente africano, atravesó el Océano Atlántico, descubrió América, cruzó el estrecho de Magallanes y fue el primero en circunnavegar el mundo.

En el 2014, el mismo Menzies en otra obra titulada “Who Discovered America? The Untold History of the Peopling of the Americas” (“¿Quién descubrió América? La historia oculta de la ocupación de las Américas”), amplía con lujo de detalles la historia de cómo los chinos llegaron a América, ofreciendo nuevas revelaciones y un replanteamiento radical del registro histórico. Zheng He, el 5 de marzo de 1421, emprendió su sexto viaje a bordo de naves que eran enormes frente a las de los navegantes portugueses y españoles. La arquitectura naval china era la más avanzada del mundo. La flota de Zheng He estaba compuesta por 27,000 hombres y 317 navíos, cuyos juncos tenían una longitud de unos 137 o 150 metros y una anchura de 60 metros, siendo los mayores barcos jamás construidos en madera. En su periplo, una parte de la flota llegó a Chile, Perú, Guatemala, México y California y otra siguió la costa este de América, desde el Caribe hasta la bahía de Massachusetts.

En tanto, Menzies aseveraba que los mapas que usó Cristóbal Colón cuando se lanzó a atravesar los grandes espacios vacíos al oeste de la Ecúmene eran copias de los trazados por Zheng He varias décadas atrás, los cuales fueron obtenidos a través de mercaderes venecianos afincados en India. La tesis de Menzies -que cuenta con innumerables pruebas- trata de sustentar que el descubridor de América sería Zheng He, adelantándose 71 años a Cristóbal Colón en esta hazaña. Pero también más de un siglo de anticipación a Magallanes y Elcano en la primacía de la circunnavegación del mundo.