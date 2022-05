Reflexiones para la vida

Félix Bautista

@felixrbautista

Dios nos ha dado la maravillosa y milagrosa oportunidad de haber nacido. La vida no se compra en un supermercado. Tienes que cuidarla y darle sentido.

Si eres joven, tienes que saber esto: la vida se te va, se te escapa minuto a minuto y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por agregarle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana y las otras formas de vida es que tú le puedes dar una orientación a tu vida. La vida no tiene un borrador. Todo lo que hagas se queda, no se borra.Tu eres el autor de tu vida. No eres como un vegetal, que vives porque naciste. Eres un ser humano, con poder para elegir cambiar tu vida y la vida de mucha gente, orientándolos y encaminándolos por el camino correcto. Y eso le da sentido a la vida. Hay que tener sueños y luchar por una esperanza y una mejor vida para ti y para los demás.

El supermercado no vende vida. Te vende comida para que vivas. Dependiendo de lo que compres y comas, puedes abreviar tu vida o puedes prolongarla. Por que al final tu vida depende de tu alimentación. Si comes lo adecuado y correcto puedes vivir mejor, si no, tu vida será efímera. Tu alimentación es esencial para una larga vida. Nada vale más que la vida. Hay que luchar por la felicidad; y la felicidad es darle contenido y sentido a la vida. Para esto no hay recetas, esta en tu mente, en tu imaginación, en tu conciencia, en tu determinación de hacer lo correcto y ayudar, ayudar hasta que duela.

Lo imposible cuesta un poco más y derrotados son aquellos que bajan los brazos y se entregan. En la vida te puedes enfrentar a múltiples dificultades en todos los órdenes: en el amor, en el trabajo, en la política, en la aventura que estás planificando, en los sueños que piensas realizar. Ante todo esto, Dios siempre te da la fortaleza para levantarte de nuevo y volver a empezar.

La otra opción es, enajenar tu vida y que te la compre y controle el mercado. Pasarás toda tu vida pagando tarjetas de crédito y comprando todo lo que se te antoje y que esté a tu alcance. Pero al final, en el fondo de tu alma, estás vacío, desorientado, triste, amargado, aburrido, a pesar de la fama y la gloria. En cambio si le das sentido a tu vida y tienes metas que alcanzar, tendrás felicidad, satisfacción y gloria.

Hay que tener sueños y pelear por una esperanza. Si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza, por una meta que lograste alcanzar, en favor de los demás o por haber defendido una causa, entonces le habrás dado sentido real a la vida. La vida no es sólo recibir. Es, antes que todo, dar. Por pobre que seas, por difícil que sea tu situación, siempre se puede ayudar a los demás aunque sea con un consejo.

A nadie se le recuerda por haber tenido mucho dinero. Se recuerda a los que hacen las obras que Dios predicó: “amar al próximo como a ti mismo”. Si haces eso, tú gloria será eterna y tú recuerdo será imperecedero y permanecerá para siempre. Dale sentido a tu vida. Amén