Mientras más claridad...

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

Cuando el ingeniero Olgo Fernández fue sustituido en la dirección del con­trol de esa entidad, y la misma pasó a una nue­va administración, se dijo que el pro­yecto Monte Grande quedaba en 63% de construcción. Además, garantizó que los recursos para su terminación, estaban garantizados. Luego, el pre­sidente Luis Abinader, en su primera visita a la región suroeste, anunció que Monte Grande no se detendría y en 2022 sería entregada. Por eso me sorprendió la semana pasada que se sometiera al Congreso Nacional una solicitud de préstamo por US$623 Millones de dólares “para la termina­ción del proyecto”. En marzo de este año, Dante Mossi, del Banco Centro­americano de Inversión –BCEI- ratifi­có el apoyo a la obra. El pasado miér­coles los diputados aprobaron una resolución en la que exigen al gobier­no garantizar los recursos para la con­clusión de Monte Grande. El diputado por Bahoruco, Rafael Cuevas Jimenez, es el autor de dicha resolución acogida por todos los legisladores. Entende­mos que con el alza experimentada por los materiales de construcción, el cos­to de la obra se haya elevado, pero lla­ma atención de que se duplique lo que se necesita para su terminación, cuan­do la obra está en más de 70% de cons­trucción, según la constructora y el di­rector del INDRHI.

Monte Grande es la esperanza pa­ra que los suroestanos dejen atrás el temor a las inundaciones, la destruc­ción de cultivos y propiedades. Esta obra promete contribuir con la crea­ción de empleos, incentivar el turis­mo y hacer que olvidemos la esca­sez de agua potable que por décadas afecta a la zona. Si se necesitan esos recursos que los aprueben, pero que nos hablen claro sobre su uso y, so­bre todo, de la terminación de la obra COMO UN TODO, no por parte. Clari­dad y más amistad