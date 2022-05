El Salto de la Pulga

Freddy Ortiz

1 ¿Cuál sería el propósito del almuerzo, supuestamente celebrado en el hotel de Antonio Marte, donde, según fotos, participó Hipólito junto a altos dirigentes del PLD?

2 Título de película, y no de Disney: ¿Pagó el pato Donald para que no lo metieran en la jaula?

3 Causa risa la noticia de que, ahora, la Policía instalará cámaras en los cuarteles. ¿Grabarán cuando abomben a un preso?

4 Venir a decir nuevamente que “Jet Blue ratifica su compromiso con República Dominicana”, no subsana los atropellos y desconsideración que cometen contra el pasajero criollo. ¡Actitud, no palabras!

5 Peligrosamente, la paz o el desorden urbanos son cada vez más dependientes de Marte y Hubieres, dos ensoberbecidos poderes económicos con camuflaje de sindicalistas.

6 Lo primero por corregir, es que la policía no juzgue a policías. Ante casos como los homicidios dentro o fuera de cuarteles, los agentes actuantes deben ponerse de inmediato en manos de la justicia civil.

7 Surrealismo puro: 1. Atribuir la culpa del cambio climático al Gobierno. 2. Que la familia Rosario insista en exigir una fortuna de fábula.

8 La campaña publicitaria para promover la Feria del Libro tuvo tremenda colocación en medios. ¿De cuánto hablamos? ¿Era necesaria tal saturación?

9 Los libros de Secundaria, ¿se imprimieron o no? Si se imprimieron, ¿por qué no se distribuyeron? ¿Servirán para el próximo año escolar o se imprimirán otros bajo nueva licitación? No acabo de entender…

10 Vuelvo a preguntar, ¿quiénes serán los favorecidos con la importación de 67 productos con tasa cero?

11 Una vez el Congreso lo apruebe, ¿de dónde saldrían los US$623 millones para terminar la Presa de Monte Grande? ¿Cuánto nos costará, incluyendo las sobrevaluaciones?

12 ¿Se aclaró ya quién construirá los hoteles de Pedernales? Esperamos que no sea el Gobierno…

13 ¿Por qué, si el Ministerio de Cultura hizo su desfile de carnaval en marzo, el Ayuntamiento tiene que realizar otro en mayo?

14 De los US$33,000 millones que Biden pide al Congreso para apoyar a Ucrania, el 75% va a la industria armamentista. ¡Business R business!

15 Si se elimina el E-ticket, como pide el diputado Eugenio Cedeño, ¿volveríamos al papelito? Porque alguna constancia de viaje debe quedar en archivo…

16 Se anuncia el sistema de puntos para la licencia de conducir. ¿Incluirá a motoristas, o seguirán exonerados de todo control?