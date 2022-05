El que admite un crímen

KARINA A. PÉREZ ROJAS

La Ley de Inmigración de los Es­tados Unidos establece que una persona es inadmisible para en­trar a los Estados Unidos si ha sido condenada, si ha admiti­do cometer un hecho relativo a un Crime of Moral Turpitude (CMT) –Crimen de Natura­leza Moral– , o admite los elementos esencia­les que componen un Crimen of Moral Turpi­tude (CMT). Un CMT es un crimen vil, que viola los reglamentos cívicos mínimos que un individuo le debe a la sociedad a la que per­tenece y por ende, a la que se debe. Ejemplos de CMTs son: Emisión de cheque sin fondo, actos que constituyan estafa o robo, prosti­tución, etc. De este análisis se desprende que una persona que no haya sido condenada, que no haya admitido ni a la justicia ni a un cónsul americano haber cometido el hecho que compone el CMT, o que no haya admiti­do hechos que compongan un CMT, no pue­de ser considerada inadmisible por ese hecho. En pocas palabras, el cónsul debe de darle su visa de inmigrante no obstante la situación ocurrida. Esto es así para una persona des­cargada de ese tipo de actos por un tribunal siempre que no haya admitido los elementos constitutivos de el CMT en un interrogatorio policial, ante el fiscal o ante el mismo juez, o que la acción pública no le haya persegui­do aunque sí haya existido una acusación y en consecuencia haya nacido la prescripción (por supuesto, si no hubo la admisión o el re­conocimiento antesmencionado). De acuer­do con la letra de la ley, en estas condiciones no puede haber penalidad; no hay condena porque no existe ni la admisión de esos he­chos, ni de hechos que conlleven la realiza­ción de un CMT, ni existe una sentencia en el orden judicial. También hay que tener cuida­do de no admitir este tipo de hechos o hechos que constituyan un CMT ante un oficial con­sular o cualquier oficial; por ejemplo, ante un oficial de CBP (Customs and Border Protec­tion – Aduanas y Protección Fronteriza) en una declaración al solicitar admisión a terri­torio americano en un POE o puerto de en­trada. En caso de que sí se haya admitido, o que una persona haya sido condenada por un CMT, existen varios escenarios posibles: El petty offense exception, el waiver o permiso especial que se denomina The 15 Year Waiver o el Wai­ver de los 15 años, y el hardship waiver o excep­ción o permiso de especial alegando extrema se­veridad de un ciudadano o residente.

El petty offense exception puede alegarse co­mo defensa siempre que la condena de prisión posible por el crimen cometido o admitido no pase de un año y la condena de prisión estable­cida no haya sido de más de seis meses. Si hu­bo una condena diferente a la prisión, tampoco puede aplicarse esta penalidad.