74 años del Estado de Israel

Daniel Biran Bayor

Acasi 8 décadas de la proclamación del tan anhelado Estado de Israel miramos hacia adelante y sabemos que el futuro es brillante, pero también miramos hacia atrás y reconocemos que el camino no ha sido fácil, todo lo contrario, ha sido muy difícil, lleno de dolor, sangre y lucha.

Ya bien lo decía Borges, “la más antigua de las naciones es también la más joven”. Hoy 5 de lyar el Estado de Israel celebra 74 años de desarrollo, innovación, tecnología y respeto al medio ambiente, sin olvidar a todos aquellos que hicieron posible la proclamación de David Ben-Gurión.

Israel es un pueblo que recuerda y agradece y por eso el día de la independencia precede al Día del Recuerdo de los Caídos en los Conflictos de Israel y de las Víctimas de Actividades Terroristas dónde conmemoramos a todos los soldados que murieron en nombre de la libertad y la paz y a todos aquellos que seguimos perdiendo.

En un acto llevado a cabo en el día de ayer por nuestra Embajada en el país, la comunidad judía dedicó un momento para colocar entre flores los nombres de aquellos que nos fueron arrebatados. Mirándolos y reflexionando sobre los recientes ataques perpetrados por grupos terroristas en el corazón de nuestro país, que han provocado nuevamente, en los últimos meses, más muertes, dolor y angustia, me doy cuenta de lo importante que es celebrar nuestra independencia, cada vez con más fuerza, fe y esperanza. No cederemos ante el odio. Creemos en la paz. Hemos estado y siempre estaremos abiertos al diálogo, pero no nos doblegaremos ante el antisemitismo, porque conocemos la historia y no permitiremos que se repita.

Creamos un país donde todos los judíos del mundo son recibidos, más de 3 millones a lo largo de nuestros 74 años. A pesar de haber sido desterrados y cazados a lo largo de la historia, hoy tenemos tierra, libertad y voz.

Nos enorgullece saber que hemos podido ir en auxilio de nuestros hermanos, creando un refugio que hoy es Nación, pero no solo de ellos, sino de todos. Celebrar la Independencia del Estado de Israel desde la República Dominicana me llena de gran satisfacción, un país que nos abrió las puertas en nuestros momentos más oscuros. Nuestros lazos con este país son una prueba innegable de los vínculos diplomáticos que hemos forjado en los distintos continentes; son tan estrechos que nos honra aceptar ser el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2023.

Celebramos nuestra independencia y recordamos a los hombres y mujeres que han hecho posible nuestra Nación. Agradecemos a todos nuestros aliados en 74 años de grandes sueños cumplidos.

El autor es Embajador de Israel en la Rep. Dom.