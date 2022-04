Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Quiero felicitar de manera especial a todas las secretarias dominicanas. Que el Señor les recompense con salud y vida, el loable oficio que realizan. Yo mismo agradezco a mis secretarias que me han ayudado enormemente, en todas partes donde he estado. A las secretarias hay que evaluarlas y valorarlas por las tantas cosas que hacen. Muchísimas gracias. ¡Felicidades secretarias! ustedes son necesarias, no solamente son útiles, hacen muchas cosas que los demás no pueden hacer. Me gusta valorar y decir: ¡gracias secretarias! Sigan siendo felices de ser secretarias, de ser tan útiles y por eso son tan necesarias en la humanidad. Felicidades a las secretarias dominicanas en el Día de la Secretaria.

Hasta mañana si Dios, usted y yo lo queremos.