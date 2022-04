Pablo McKinney

Si en 2016, ante la conmoción pro­vocada por el Brexit y la sorpresi­va victoria de Donald Trump, el ‘Diccionario Oxford’ eligió a Pos­verdad como palabra del año, en Dominicana la del 2022 debe ser Equilibrio.

La palabra Equilibrio resume la principal tarea de nuestros dos grandes partidos, uno de los cuales, (el PLD), está actualmente di­vidido en dos versiones: la moradomedina y la verdefernandez (LFP).

Pero hablemos hoy del partido de gobier­no, que necesita equilibrar la popularidad de los dos PLD, de manera que la versión verdefernández pueda crecer disminuyen­do la aceptación del PLD moradomedina… ¡pero sin pasarse!

Digamos que se trata de colocar al PLD verdefernández cerca de sol, (siempre hay maneras, facilidades, institucionales lubri­caciones), pero en tal equilibrio con rela­ción al moradomedina, que el astro rey no lo queme, pero que tampoco lo alumbre de­masiado.

Negados ambos PLD a cualquier tipo de modificación constitucional, -no por su de­fensa de la Señora ni por la independencia del ministerio público, sino por la posibili­dad de que, abierta la Asamblea Constitu­yente, esta disminuya el porcentaje necesa­rio para ganar en primera vuelta-, el PRM tiene la difícil tarea de mantener enfrenta­dos a los dos PLD, de tal modo que, llega­da la hora de una posible segunda vuelta, quien ocupe el tercer lugar no apoye a sus ex compañeros, sino al partido gobernante.

Ante la posibilidad de tal escenario, la can­didatura presidencial peledeísta de Margari­ta Cedeño afectaría fuertemente los planes del partido de gobierno, no solo por la vieja aceptación de la doctora entre los sectores populares sin militancia política, sino tam­bién por sus fuertes vínculos con gran parte del PLD verdefernández (LFP), por encima incluso de lo estrictamente político.

Es por esto que la candidatura presiden­cial de la Dra. Cedeño Lizardo convendría al PLD moradomedina, tanto como afecta­ría al gubernamental PRM, lo que explica parcialmente la estrategia de combate me­diático de parte del partido de gobierno y aliados contra quien en este momento re­presenta el mayor peligro para sus aspira­ciones de continuar al frente del gobierno.

Es ese escenario posible -y nada descar­table- el que hace tan importante la palabra Equilibrio, el sentido de equilibrio político-electoral con que el PRM debe manejarse frente a los dos PLD, apoyado en su alianza circunstancial y estratégica con la versión verde del partido que en 2020, negado a es­cuchar nuestras advertencias, se enfermó electoralmente de tanto ganar siempre… y llegó el invierno.