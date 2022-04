Heddel Cordero

“Tu marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás delante”

Jeff Bezos

El pasado lunes se cumplieron 10 años de la desaparición física de don Manuel Arsenio Ureña, un visionario, un emprendedor, un defensor del medio ambiente, un mecenas de la educación, un apóstol de la generosidad.

Era un enamorado de la tierra. Un sembrador impenitente que pobló de árboles la sierra y dedicó grandes espacios de tierra propia para la reforestación en base a caoba, pino y macadamia, entre otros.

También era un enamorado de la educación. Auspició la formación de muchos desde su alfabetización hasta su graduación universitaria.

Vivió para ayudar. Vivió para compartir la bonanza que trabajosamente consiguió. Vivió predicando con ejemplos concretos. Fue un aliado de las buenas obras, las cuales eran como una religión para él.

Amigo cariñoso que siempre extrañaré y del que aprendí que la dicha que se tiene de salir a camino debe ser compartida. Que el bienestar alcanzado no representa nada si no se tiene corazón para dividirlo : “no basta con ser exitoso si el producto del éxito no se comparte con los más necesitados; con los que no han tenido el privilegio que nosotros hemos tenido”.

Era una personalidad en todo el país.Tan conocido por su obra de bien como por su su condición de empresario exitoso.

La reputación de la empresa que lleva su nombre fue construida por él en base a su fama de hombre honesto y responsable. Muchas veces me dijo que cuando se regó su fama de empresario cumplidor, se le abrieron todas las puertas de los bancos y todo el mundo quería hacer negocio con él, demostrándole esto que la honradez paga.

Don Arsenio o don Manuel, lo llamaban indistintamente, dejó sueltas muchas frases que retratan su corazón y su formación : “Si he tenido éxito como empresario se lo debo a mis padres : de ellos no heredé empresas, no heredé bienes materiales, pero ellos me enseñaron el amor al trabajo, a honrar la palabra empeñada, a respetar a los demás. También me enseñaron a compartir lo poco y lo mucho. Esa enseñanza ha guiado nuestras empresas de manera permanente y ha estado siempre por encima del lucro”.

Afortunadamente sus descendentes han logrado preservar los principios sembrados por él en materia de responsabilidad social y empresarial, y esa filosofía, unida al crecimiento de su legado, será eterno homenaje a su memoria y a su bien ganado prestigio.

.