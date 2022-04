Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

El comer juntos forma parte de nuestra vida. Come junta la familia y los amigos. Se come juntos en las fiestas, en las celebraciones. Se come juntos para tener ese sentido de lo que es la vida.

Jesús hizo lo mismo antes de su muerte. Él sabía, quiso comer junto con sus discípulos, y más aún nos dejó ese memorial como la última cena. Hoy, Jueves Santo, cada Obispo se reúne con sus sacerdotes, con toda la feligresía, y los invita a que coman juntos la Eucaristía. El ejemplo de Jesús en este Jueves Santo nos actualiza este tema cotidiano de nuestra vida.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.