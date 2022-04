Cuesstión de respeto...y punto

Ruddy L. González

En mis años de niñez, adolescencia, juventud, Semana Santa era un período de recogimiento, respeto, renovación de fe. Pero también de descanso, sin excesos, apenas para aprovechar la oportunidad de encuentros familiares. Desde la tarde de miércoles las estaciones de radio colocaban música clásica, las televisoras películas alusivas a la vida y muerte de Jesús, de la historia de la creación del mundo, del pueblo de Israel. Los comercios cerraban sus puertas de jueves a domingo. Las velloneras de los bares se apagaban. La gente apenas hablaba. Millares acudían a las procesiones por las calles de la ciudad, en especial de la zona colonial, cada tarde, mientras los templos eran llenados por feligreses que profesaban y renovaban su fe.

Aún los no religiosos, católicos y/o protestantes, algunos que se jactaban de ser indiferentes, ateos, comunistas, que desdecían del cristianismo, eran incapaces de violentar esa solemnidad de los que celebraban la Semana Santa.

Hoy la Semana Santa es tiempo de ‘bonches’, playas, conciertos –comenzaron los sábados, pero ya ni el viernes Santo escapa-, bebentinas, ‘jutadera’ para la ‘bullanguería’, ‘chercha’.

Un mundo de contradicciones: mientras quisieron prohibir la práctica del gá-gá –lo que está garantizado por la Constitución por el ejercicio de la libertad de cultos-, se extiende hasta la madrugada la apertura de bares, centros de bebentina –colmadores y sus similares incluidos-, aquello de ‘rumba abierta para baile’.

No soy ningún puritano, no privo en santo ni de aquellos que no ‘rompen un plato’. Respeto lo que cada uno prefiera, sea en Semana Santa o cuando les de la gana, pero cuánto añoro aquellos tiempos, de respeto y convivencia.