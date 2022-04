Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Jesús Pacientísimo, en los momentos en los que nos sentimos solos, atacados y heridos, nos enseña a sufrir con paciencia, silencio y oración, como nos enseñó en su amarga Pasión. Una de las enseñanzas que nos da la Semana Santa es la paciencia, y es una realidad de la vida. Todos los días necesitamos paciencia con muchísimas personas, con los que están cerca y con los que están lejos. Por eso se aconseja tanto que cuando uno no tiene control de sí mismo, ni está bien consigo mismo, no debe responder ni accionar. La paciencia nos ayuda a no ofender, nos ayuda a saber manejar lo que tenemos que hacer. El que practica la paciencia sabe responder con sabiduría a cada circunstancia de la vida.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.