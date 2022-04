Elecciones 2024 serán entre 2-L

Alfredo Freites

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, llama a la oposición a concurrir a las mesas del Consejo Económico y Social para buscar cómo lograr acuerdos en los diversos temas puesto al debate por el gobierno y paradójicamente eso mismo hace la oposición en esta semana que reclamar dialogar sobre la reforma las leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral.

Tal parece que gobierno y oposición están de acuerdo en unos puntos y disiente de otros para que sean debatidos ante el CES. Hay interés en debatir. Estamos en tiempos de consenso. Aunque tengo posición en contra sobre el ámbito de ese organismo, el consultor Peralta me aclaró que efectivamente el CES tiene jurisdicción para bucear en la legislación en torno a reformas como la Constitucional.

La experiencia me dice que tantos temas no serán puestos a punto en tiempo útil salvo que una situación urgiera a todos los involucrados a debatir y solucionar, que no es el clima actual. Quizá sea pérdida de tiempo, pero no hacen daño las reuniones de las partes que componen el tablero político nacional.

El gobierno, urgido por la pérdida o congelamiento de la popularidad de su intento de reelección y el alejamiento de fuerzas que antes eran aliadas, insiste en buscar la reforma Constitucional para bajo cuerda modificar el régimen electoral porque en sustituir el 50+1 se le va la vida, no obstante, la oposición rechaza tal reforma. Parece un camino cerrado.

Las encuestas marcan a Leonel Fernández como líder de la oposición con un soporte de más del 30 por ciento, sin problemas internos frente a una administración que camina con los ojos cerrados por el laberinto de la inflación. Para el oficialismo es preocupante esta madrugadora definición electoral entre las “2 L”, pero esto no impide el conversatorio en el CES.

Preocupante para el gobierno es la precaria situación que aleja los alimentos de los hogares, mientras crece el desempleo, el endeudamiento y la inseguridad entre muchos otros temas.