Falsa percepción del cristianismo

Juan F. Puello Herrera

asistente@puelloherrera.com

A veces, no deja de ser una farsa la proclamación hecha a nivel individual cuando alguien tes­timonia su cristianismo y con­dición de cristiano, que tiene mayor relevancia cuando se dan cifras que la mayor parte de la población dominicana profesa esa fe.

Es muy fácil comprobar que la percepción es correcta, si se considera que ser cristiano es re­producir la imagen de Cristo, esto es, ser su dis­cípulo, y ser su discípulo es andar como él andu­vo.

Entiéndase que ser cristiano no es un título, es el nombre que se le da a los seguidores de Cris­to que implica tener fe y expresarla a través de las obras, una fe que debe vivirse a diario y en cualquier lugar, no bastando con confesar una fe que no se práctica, sino de actuar conforme a lo que se cree.

Si en la República Dominicana un 87% de la población profesa el cristianismo, cómo se expli­ca que esto no se vea reflejado en la conducta a exhibir cuando se conduce un vehículo de mo­tor, sin tener un mínimo de respeto hacia los de­más, teniendo por el contrario una actitud vio­lenta y siempre queriendo estar de primero a como dé lugar.

Realmente, toma vigencia aquella frase que no se sabe con certeza si es de Ghandi, pero por igual aplicable a lo expuesto, cuando al pregun­társele porqué rechazaba ser seguidor de Cristo, a lo que contestó, no rechazo a Cristo, lo amo, solo es que muchos de ustedes cristianos son muy diferentes a Cristo.