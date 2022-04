Atrapadas en su laberinto

Federico Jovine

Digámoslo sin rodeos: en 2001 la seguridad social estaba quebrada y no garantizaba una pensión digna a nadie. También digamos que el Consenso de Washington campeaba a sus anchas, que el neoliberalismo era el jarabe (milagroso) obligatorio que había que tomar y que organismos internacionales financiaban sin tapujos un combo regulatorio de reformas que fueron aceptadas e incorporadas a los marcos jurídicos en casi toda la región.

En nuestro país, en solo dos años fueron rediseñados los sistemas monetario y financiero, valores, seguros y pensiones, este último desde la lógica del ahorro forzoso, a los fines de redirigirlo hacia la economía real, para crear un círculo virtuoso de generación de riqueza, crecimiento y, sobre todo, garantizar pensiones dignas a los ciudadanos cotizantes. En ese momento eso fue lo que se vendió, sin embargo, 20 años después, los hechos y las proyecciones cuestionan las premisas fundacionales del sistema.

En su lógica de diseño, un sistema de AFPs requiere un mercado de valores desarrollado, con una amplia oferta de instrumentos que permitan canalizar ese ahorro hacia “aquellas actividades que optimicen el impacto en la generación de empleos, construcción de viviendas y promoción de actividades industriales y agropecuarias, entre otras” (Art.96, Ley 87-01). En la práctica (B.74, SIPEN) el 78.67% de los fondos están invertidos en instrumentos del Estado, 9.37% en instrumentos bancarios y solo un 11.84% en instrumentos que canalizan de manera directa ahorro a la inversión (6.75 % Fondos, 1.94% Fideicomiso de OP y 3.15% empresas).

El sistema no solo no cumple uno de sus fines sociales (apoyar sectores específicos) sino que no garantiza su fin último (pensiones dignas a trabajadores), pero si posibilita enormes beneficios a quienes administran los fondos, y el pueblo percibe una desproporción entre el trabajo que realizan las AFPs para realizar su función, versus los volúmenes de comisiones por saldos administrados.

Lo que empezó como un insensato reclamo de exigir la devolución del 30% de los fondos ha mutado hacia un cuestionamiento generalizado del sistema. En medio de una crisis de credibilidad y un descontento generalizado, las AFPs apostaron al enroque y luego, a la huida hacia adelante; seguras en su zona de confort y anulada su capacidad de innovación por los sesgos cognitivos imperantes a nivel de grupo, las AFPs desaprovechan la enorme oportunidad que tienen de liderar un proceso de reforma inevitable y de aportar con creatividad y audacia nuevas vías que contribuyan a hacer un sistema más solidario y eficiente, antes que el populismo, la demagogia y el oportunismo político se monten en la ola del legítimo reclamo ciudadano, y barra con todo.