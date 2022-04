Luis Sánchez Noble

Ellis Pérez

@EllisPerezSr

As de la educación y el emprendimiento. He sido amigo de Luis desde el final de la década de los 50. Hicimos buena liga desde el principio y hemos mantenido una cercana amistad durante todo el trayecto hasta el día de hoy. Recuerdo cuando comenzó su primer emprendimiento, Empresas Unidas y me llegó a preparar algunos materiales promocionales para mi Radio Universal de entonces, que salió al aire en el 1963.

Cuando me casé con Francia en el 1966, en la boda estaban, Luis y su ya esposa Mildred Josefina. Luis Sanchez Noble se convirtió en una de los primeros dominicanos en representar franquicias de comidas populares de los Estados Unidos cuando estableció en el país a Pizza Hot, a través de su nueva compañía Narex. Su espíritu inquieto buscó otras formas de ser útil a su sociedad y se inclinó hacia la educación. En este campo ha sido miembro de la Junta de Directores de la Universidad Apec. Dirigió la Comisión de Educación del CONEP, llegando también a ser presidente de Acción por la Educación, Educa. Fué también Asesor del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Su interés por la educación se mantiene activo al día de hoy.

En el área de emprendimiento, Luis fue responsable de que se estableciera en el país La Cámara Junior de Comercio Internacional o Jaycees en el 1962. Fue fundador y presidente dos veces de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera.

Luis ha demostrado siempre una gran inquietud para ayudar a la juventud en las áreas de educación, innovación y emprendimiento. Por suerte ha podido contar con su esposa, Mildred J. Bergés de Sánchez, dedicada enteramente a acompañarlo y ayudarlo en estos propósitos manteniéndose a su lado y con participación activa en la mayoría de esas actividades. Sus hijos: Luis Etienne, José Ernesto, Carlos Ariel y Ricardo Alberto se han integrado tanto a los negocios como sus demás actividades, además de general negocios propios, que los convierte en una familia altamente productiva y eficaz. Desde el año 2012, Luis ha estado llevando a cabo una intensa labor con la Fundación INNOVATI que ha estado produciendo resultados muy positivos para la juventud dominicana que tiene interés en desarrollarse.

Luis Sanchez Noble es una de los más valiosos ciudadanos con que cuenta nuestro país. Ya quisiéramos tener más dominicanos como él. Qué bueno que somos amigos.